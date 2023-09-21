Правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива

Исключения для экспорта в постановлении сделаны для поставок в страны ЕАЭС (кроме России входят Белорусссия, Казахстан, Киргизия и Армения) в рамках индикативных балансов или межправсоглашений. Также можно вывозить топливо в Абхазию и Южную Осетию, на арендованный Россией у Казахстана Байконур, на Шпицберген. Транзит бензина и дизтоплива через территорию РФ не запрещен. Можно экспортировать те объемы горючего, которые компании успели поместить под таможенные процедуры, передать для вывоза РЖД или морским портам.