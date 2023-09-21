Правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива

Правительство запретило экспорт бензина и дизтопливаЭто должно снизить цены для российских потребителей
Правительство ввело временное ограничение на вывоз за границу бензина и дизельного топлива «для стабилизации цен на внутреннем рынке». Об этом сообщила пресс-служба правительства 21 сентября. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей», – говорится в релизе кабмина. Запрет начинает действовать с 21 сентября, срок его действия в сообщении не уточняется. При этом отдельно оговорено, что ограничение касается и горючего, приобретенного на биржевых торгах.
Дестабилизация ситуации на рынке моторного топлива началась на фоне резкого роста цен в оптовом звене. По данным СПбМТСБ, стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 начала расти в апреле со стартом весеннего сезона ремонтов НПЗ. Котировки обновили исторический максимум в конце июля, а в августе продолжили рост после небольшого отката. Цена АИ-92 установила рекорд 18 сентября на отметке 70 508 руб./т, АИ-95 – 7 сентября на уровне 76 876 руб./т. Дизтопливо перешло к росту на бирже в конце июля и с середины августа также периодически обновляет рекорд. Последний был зарегистрирован 19 сентября – 75 036 руб./т.
На этом фоне стоимость нефтепродуктов в рознице также начала расти. По данным Росстата, за январь - август бензин всех марок подорожал на 7,4% при официальной инфляции в 3,7%. С 11 по 18 сентября бензин прибавил 0,8% и стоил в среднем по России 55,65 руб./л, а дизель – 2% до 63,96 руб.
В правительстве также напомнили, что ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке были увеличены нормативы поставок бензина и дизельного топлива на товарную биржу СПбМТСБ, а также организован ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей.
С 1 сентября правительство повысило для НПЗ обязательный норматив продаж топлива на бирже на 1 п. п. до 13% от объема производства бензина и до 9,5% по дизелю.
Исключения для экспорта в постановлении сделаны для поставок в страны ЕАЭС (кроме России входят Белорусссия, Казахстан, Киргизия и Армения) в рамках индикативных балансов или межправсоглашений. Также можно вывозить топливо в Абхазию и Южную Осетию, на арендованный Россией у Казахстана Байконур, на Шпицберген. Транзит бензина и дизтоплива через территорию РФ не запрещен. Можно экспортировать те объемы горючего, которые компании успели поместить под таможенные процедуры, передать для вывоза РЖД или морским портам.
Меры по снижению цен на топливо и предотвращению «серого экспорта» – перепродаже за рубеж купленного на внутреннем рынке топлива трейдерами и малыми НПЗ – обсуждались все летние месяцы. Минэнерго, ФАС и вице-премьер Александр Новак (курирует ТЭК) официально подтверждали, что речь идет о создании списка экспортеров нефтепродуктов, в который планировалось включить только нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), и лицензировании экспорта.
По данным источников ТАСС и «Интерфакса», также рассматривалось введение заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов в $250/т и полный запрет экспорта топлива. Это также подтверждает источник «Ведомостей», знакомый с ходом обсуждений.
Последние три торговые сессии на бирже стоимость бензина и дизеля снижается на фоне заявлений властей о принятии «радикальных мер» по борьбе с серым экспортом. По данным СПбМТСБ, стоимость АИ-92 за три дня потеряла 12,2% и 21 сентября составила 61 883 руб./т. АИ-95 подешевел на 12% до 66 521 руб./т, а цена на дизель за два дня снизилась на 4,2% до 71 869 руб./т.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов поясняет, что власти ввели такую меру (запрет экспорта. – «Ведомости»), так как словесные интервенции, которые использовались для регулирования топливного рынка ранее, перестали действовать, а также из-за резонанса вокруг этой темы. По его словам, такая мера будет иметь краткосрочный эффект, но не поможет решить проблему в долгосрочной перспективе.
Андрианов добавляет, что ограничение экспорта будет иметь долгосрочные последствия в виде уменьшения валютной выручки от экспорта, которая увеличилась на фоне падения курса рубля. Ограничение экспорта, считает эксперт, больше всего ударит по нефтепереработчикам, которые ориентируются в основном на поставки топлива за границу, а компании, которые поставляют большую часть продукции на внутренний рынок, пострадают не так сильно.
Эксперт Института развития технологий ТЭКа Кирилл Родионов считает, что ограничение экспорта нефтепродуктов не может стать долгосрочным решением. По его словам, доля экспорта от общего объема производства бензина исторически была низкой, а по дизелю в России существует большой профицит мощностей, который сам по себе должен играть на снижение цен на этот вид топлива.
Родионов отмечает, что ограничение экспорта приведет к снижению цен на бирже, хотя нефтепереработчикам было бы выгодно снизить цены в последней декаде сентября, чтобы обеспечить себе выплаты по демпферу (получаемая НПЗ бюджетная компенсация разницы между ценами внутреннего и внешнего рынков. – «Ведомости»). Для решения же проблемы с ценами на топливо нужно повысить нормативы продаж на бирже до 50% для бензина и до 33% – для дизеля, а также решить проблемы с дефицитом провозной способности сети РЖД, считает Родионов.