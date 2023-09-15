В Сибири затормозят рост цен на топливо субсидиями для АЗС

На топливном рынке Тувы работают в основном независимые сети АЗС, которые вынуждены покупать нефтепродукты на оптовом рынке, поэтому цены на топливо в регионе действительно высоки, поясняет зампредседателя правления ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. По его мнению, субсидирование маржи владельцам АЗС для снижения цен – логичная мера, но пока непонятно, из какой статьи бюджета будут выплачиваться такие компенсации. Сначала подобное решение необходимо согласовать с Минфином России, полагает Гусев, так как бюджет республики уже согласован и самостоятельно поменять его региональные власти не могут.