В Сибири затормозят рост цен на топливо субсидиями для АЗС

В Сибири затормозят рост цен на топливо субсидиями для АЗСВласти Тувы будут компенсировать владельцам заправок до половины наценки
Правительство Тувы будет субсидировать владельцам АЗС в республике до половины их наценки на нефтепродукты, чтобы снизить цены на топливо для населения. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По данным тувинского управления ФАС, с 31 августа по 7 сентября стоимость АИ-95 на АЗС региона выросла сразу на 1,07 руб. до 61,31 руб./л.
«Принял решение о субсидировании части наценки, которую делают местные предприниматели на стоимость топлива, из республиканского бюджета. Вынуждены пойти на эти меры, так как не можем влиять на оптовый рынок. Такое решение позволит снять часть нагрузки с населения. По моему поручению региональное минтопэнерго разрабатывает постановление», – написал Ховалыг.
По его словам, власти региона предлагают владельцам тувинских АЗС заключить договор с правительством на предоставление субсидий. Кабмин будет компенсировать заправкам половину «объективной наценки» на топливо, чтобы жители смогли покупать его по сниженной цене. Также власти помогают владельцам заправок решать проблемы с отгрузкой топлива на оптовом рынке. Кроме того, правительство региона намерено помогать найти приемлемые логистические схемы и заключать новые договоры на поставку топлива.
12 сентября Ховалыг сообщал, что служба по тарифам УФАС Тувы не выявила нарушений и сговора на топливном рынке. Рост цен в республике вызван увеличением стоимости топлива на оптовом рынке, отметил он. Анализ минтопэнерго региона показал, что в большинстве случаев предприниматели не успели своевременно заказать нефтепродукты.
Поставки топлива на внутренний рынок и цены на него обсуждаются властями с начала лета. Минэнерго, ФАС и курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак обсуждали несколько вариантов борьбы с «серым» экспортом топлива и остановились на утверждении списка экспортеров. По словам первого замминистра энергетики Павла Сорокина, в него войдут только нефтеперерабатывающие заводы. По данным источников «Интерфакса», Минфин и Минэнерго также рассматривают введение заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов до $250/т.
Решить проблему с ростом оптовых цен пока не удается: котировки бензина и дизельного топлива на бирже СПбМТСБ регулярно обновляют исторические максимумы. 15 сентября АИ-92 торговался на бирже по 70 446 руб./т, АИ-95 – по 76 403 руб./т, а дизтопливо – по 73 758 руб.
Рост цен в опте отразился и на рознице: в августе стоимость бензина на АЗС в среднем по России выросла на 7,4% к уровню начала года при инфляции в 3,7%.
О проблемах с обеспечением топливом и высокой ценой на него сообщало минэнерго Крыма («Ведомости» писали об этом 12 сентября). По данным регионального министерства, сроки доставки топлива в регион выросли до 45-58 дней, а объемы резко сократились. На следующий день пресс-служба федерального Минэнерго заявила, что поставки топлива в регион нормализовались. Запасы бензина в регионе созданы на 10-12 суток, а дизеля – на пять.
«Ведомости» направили запросы в ФАС, Минэнерго, правительства других российских регионов и Независимый топливный союз (объединяет АЗС, не принадлежащие крупным нефтяным компаниям).
На топливном рынке Тувы работают в основном независимые сети АЗС, которые вынуждены покупать нефтепродукты на оптовом рынке, поэтому цены на топливо в регионе действительно высоки, поясняет зампредседателя правления ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. По его мнению, субсидирование маржи владельцам АЗС для снижения цен – логичная мера, но пока непонятно, из какой статьи бюджета будут выплачиваться такие компенсации. Сначала подобное решение необходимо согласовать с Минфином России, полагает Гусев, так как бюджет республики уже согласован и самостоятельно поменять его региональные власти не могут.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков добавляет, что проблемы с топливом сейчас наблюдаются во многих российских регионах. На Дальнем Востоке также традиционно не хватает топлива, отмечает эксперт. Для решения проблемы с топливом на Дальнем Востоке, по мнению Юшкова, целесообразно перенаправить его поставки с экспорта на внутренний рынок, так как мощностей местных НПЗ достаточно для обеспечения региона.
В части российских регионов сами нефтепродукты есть, но их стоимость сильно выросла, добавляет эксперт. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский также подчеркивает, что, например, в ряде сельскохозяйственных регионов топливо есть, но его стоимость значительно выросла в период уборочной кампании и посева озимых, что негативно отражается на сельхозпроизводителях. Тем не менее аграрии, несмотря на рост цен, уберут урожай и постараются засеять поля озимыми по-максимуму, уверен Злочевский.