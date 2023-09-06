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Нефтяники получили из бюджета в августе более 180 млрд рублей по демпферу

Но есть риск, что в сентябре компании полностью лишатся выплат
Дарья Савенкова
Нефтеперерабатывающие компании получают выплаты из бюджета, если экспортные цены на топливо выше условной внутренней цены / Андрей Гордеев / Ведомости

Выплаты нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) из бюджета по демпфирующему механизму в августе 2023 г. составили 185,9 млрд руб., следует из данных Минфина, опубликованных 5 сентября. Выплаты стали рекордными с начала этого года.

Показатель августа 2023 г. превысил выплаты за август прошлого года на 7,3%. При этом в 2022 г. нефтяники получили рекордные отчисления из бюджета по демпферу – они выросли в 3,2 раза к 2021 г. и составили 2,2 трлн руб. Если же сравнивать показатель этого года с августом 2021 г., то рост будет еще заметнее – в 2,2 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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