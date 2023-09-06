Нефтяники получили из бюджета в августе более 180 млрд рублей по демпферу

Нефтяники получили из бюджета в августе более 180 млрд рублей по демпферуНо есть риск, что в сентябре компании полностью лишатся выплат
Выплаты нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) из бюджета по демпфирующему механизму в августе 2023 г. составили 185,9 млрд руб., следует из данных Минфина, опубликованных 5 сентября. Выплаты стали рекордными с начала этого года.
Показатель августа 2023 г. превысил выплаты за август прошлого года на 7,3%. При этом в 2022 г. нефтяники получили рекордные отчисления из бюджета по демпферу – они выросли в 3,2 раза к 2021 г. и составили 2,2 трлн руб. Если же сравнивать показатель этого года с августом 2021 г., то рост будет еще заметнее – в 2,2 раза.
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