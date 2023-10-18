Иранский производитель бытовой техники хочет инвестировать в Россию

Иранский производитель бытовой техники хочет инвестировать в РоссиюСтруктура Entekhab Group договаривается о покупке завода Vestel во Владимирской области
Структура иранской Entekhab Group договаривается о приобретении завода турецкой компании Vestel по выпуску бытовой техники и электроники, расположенного в Александровском районе Владимирской области. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавшие с объектом. По их словам, общая площадь предприятия составляет 44 000 кв. м.
Один из консультантов уточняет, что переговоры между сторонами находятся на высокой стадии, другой утверждает, что сделка уже закрыта. Другие детали им неизвестны. В Entekhab Group на запрос «Ведомостей» не ответили. Так же поступили и в российском офисе Vestel.
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