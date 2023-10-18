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Иранский производитель бытовой техники хочет инвестировать в Россию

Структура Entekhab Group  договаривается о покупке завода Vestel во Владимирской области
Дарья Молоткова Маргарита Соболь
Сергей Николаев / Ведомости

Структура иранской Entekhab Group договаривается о приобретении завода турецкой компании Vestel по выпуску бытовой техники и электроники, расположенного в Александровском районе Владимирской области. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавшие с объектом. По их словам, общая площадь предприятия составляет 44 000 кв. м.

Один из консультантов уточняет, что переговоры между сторонами находятся на высокой стадии, другой утверждает, что сделка уже закрыта. Другие детали им неизвестны. В Entekhab Group на запрос «Ведомостей» не ответили. Так же поступили и в российском офисе Vestel.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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