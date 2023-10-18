Иранский производитель бытовой техники хочет инвестировать в Россию

Один из консультантов уточняет, что переговоры между сторонами находятся на высокой стадии, другой утверждает, что сделка уже закрыта. Другие детали им неизвестны. В Entekhab Group на запрос «Ведомостей» не ответили. Так же поступили и в российском офисе Vestel.