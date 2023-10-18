«Северсталь» определилась с параметрами нового завода в Череповце

«Северсталь» определилась с параметрами нового завода в ЧереповцеОткрытие производства окатышей мощностью 10 млн т намечено на 2026 год
«Северсталь» за 97 млрд руб. построит комплекс по производству железорудных окатышей на территории Череповецкого металлургического комбината – ключевом активе металлургического холдинга. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба компании.
Предполагается, что строительство нового цеха начнется в январе 2024 г., запуск планируется на 2026 г. В настоящее время инвестпроект находится в стадии разработки инжиниринга и основных проектных решений.
Объем выпуска, как следует из сообщения, нового производственного комплекса составит 10 млн т в год. «В результате перехода на более качественное сырье после строительства комплекса по производству железорудных окатышей «Северсталь» сможет поэтапно вывести из эксплуатации агломашины агломерационного цеха №2, оказывающие негативное влияние на окружающую среду», – приводятся в релизе слова гендиректора дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгения Виноградова.
Производительность каждого конвейера составит 1400 т в час, следует из технического задания проекта, с которым ознакомились «Ведомости». Располагаться новый производственный объект будет в агломерационном цехе № 3 комбината с западной стороны, уточняется в задании.
Комплекс цеха по производству окатышей будет включать в себя основные производственные объекты: участок измельчения, участок флюса и бентонита, участок смешивания и дозирования, участки окомкования, обжига, сортировки, газоочистки, очистки от окислов серы. В него также войдут здания и сооружения энергетического хозяйства, электроснабжения, инженерные сети и проч.
Поставку основного технологического оборудования для нового комплекса, по данным «Северстали», будет осуществлять китайская компания (название не уточняется). Дополнительное оборудование и стройматериалы на сумму около 20 млрд руб. планируется закупить у отечественных компаний с приоритетом загрузки предприятий Вологодской области, говорится в релизе.