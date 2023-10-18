«Северсталь» определилась с параметрами нового завода в Череповце

Объем выпуска, как следует из сообщения, нового производственного комплекса составит 10 млн т в год. «В результате перехода на более качественное сырье после строительства комплекса по производству железорудных окатышей «Северсталь» сможет поэтапно вывести из эксплуатации агломашины агломерационного цеха №2, оказывающие негативное влияние на окружающую среду», – приводятся в релизе слова гендиректора дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгения Виноградова.