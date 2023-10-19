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«Газпром» намерен нарастить поставки газа в Китай до уровня Западной Европы

Аналитики сомневаются, что это возможно раньше, чем через семь лет
Василий Милькин
«Газпром»

Объем поставок российского газа в Китай по трубопроводам может в ближайшее время достичь прежнего объема экспорта «Газпрома» в страны Западной Европы. Об этом сообщил 18 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, речь идет именно об «объемах поставки, которые у нас [«Газпрома»] были на экспорт в Западную Европу», а не о текущем, значительно более низком экспорте. Видео с заявлением Миллера опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Точные сроки и объемы топ-менеджер не назвал.

«Газпром» в 2023 г. пока не публиковал данные по экспорту. В 2022 г. компания, обладающая монопольным правом на экспорт газа по газопроводам, сократила поставки в дальнее зарубежье (в Европу, Турцию и Китай) в 1,8 раза к уровню 2021 г. до 100,9 млрд куб. м. Детальную статистику по регионам поставок «Газпром» не уточнял.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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