«Газпром» намерен нарастить поставки газа в Китай до уровня Западной Европы

«Газпром» намерен нарастить поставки газа в Китай до уровня Западной ЕвропыАналитики сомневаются, что это возможно раньше, чем через семь лет
Объем поставок российского газа в Китай по трубопроводам может в ближайшее время достичь прежнего объема экспорта «Газпрома» в страны Западной Европы. Об этом сообщил 18 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, речь идет именно об «объемах поставки, которые у нас [«Газпрома»] были на экспорт в Западную Европу», а не о текущем, значительно более низком экспорте. Видео с заявлением Миллера опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Точные сроки и объемы топ-менеджер не назвал.
«Газпром» в 2023 г. пока не публиковал данные по экспорту. В 2022 г. компания, обладающая монопольным правом на экспорт газа по газопроводам, сократила поставки в дальнее зарубежье (в Европу, Турцию и Китай) в 1,8 раза к уровню 2021 г. до 100,9 млрд куб. м. Детальную статистику по регионам поставок «Газпром» не уточнял.