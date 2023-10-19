«Газпром» намерен нарастить поставки газа в Китай до уровня Западной Европы

Объем поставок российского газа в Китай по трубопроводам может в ближайшее время достичь прежнего объема экспорта «Газпрома» в страны Западной Европы. Об этом сообщил 18 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, речь идет именно об «объемах поставки, которые у нас [«Газпрома»] были на экспорт в Западную Европу», а не о текущем, значительно более низком экспорте. Видео с заявлением Миллера опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Точные сроки и объемы топ-менеджер не назвал.