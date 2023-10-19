Сечин рассказал о перспективах сотрудничества России с Китаем

Важнейшим направлением сотрудничества между Россией и КНР является энергетика, напомнил Сечин. По итогам восьми месяцев 2023 г. Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию, отметил он. В этом году в Китай уже поставлено более 75 млн т российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом, сказал Сечин.