Сечин рассказал о перспективах сотрудничества России с Китаем

Сечин рассказал о перспективах сотрудничества России с КитаемНовой вехой отношений между странами могут стать прямые инвестиции в энергетику
Прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли экономики могут стать новым этапом экономического сотрудничества России и Китая. Об этом заявил в ходе выступления на V российско-китайском энергетическом бизнес-форуме главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
В ходе форума Сечин представил доклад, в котором изложил свои взгляды на текущее состояние и перспективы развития российско-китайского сотрудничества.
Глава «Роснефти» отметил, что Россия в 2023 г. году вышла на четвертое место среди основных внешнеторговых партнеров Китая и при сохранении динамики двусторонней торговли уже в ближайшие годы может выйти на второе место после США, опередив Японию и Южную Корею. «Суммарный товарооборот наших стран за последнюю пятилетку вырос до $660 млрд», – сказал он.
Сечин добавил, что значительный взаимный товарный поток, а также товарные потоки третьих стран и возможности клиринга позволили оперативно перейти на расчеты в национальных валютах. Их доля в российско-китайских расчетах составляет в настоящее время 90%, сказал он.
Сечин подчеркнул, что увеличению значимости юаня в мировой торговле и снижению зависимости от доллара способствуют развитие региональных рынков и дальнейшая интеграция стран Глобального Юга, а также стабильность и предсказуемость китайской экономики. «То, что Запад сейчас фактически выталкивает и Россию, и Китай из долларовой зоны, будет играть в дедолларизации не последнюю роль», – отметил глава «Роснефти».
Новые вехи энергосотрудничества
Важнейшим направлением сотрудничества между Россией и КНР является энергетика, напомнил Сечин. По итогам восьми месяцев 2023 г. Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию, отметил он. В этом году в Китай уже поставлено более 75 млн т российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом, сказал Сечин.
При этом он обратил внимание на безопасность поставок российской нефти в КНР. Трубопровод «Восточная Сибирь – Тихий Океан» (ВСТО) гораздо более надежный канал транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов, подчеркнул Сечин.
Экспорт российского газа в Китай в 2023 г. по оценке главы «Роснефти» обновит исторический максимум и превысит 30 млрд куб. м. Он напомнил, что обсуждаются новые возможности в сфере транспортировки газа в Китай, в том числе через территорию Монголии.
На фоне «ренессанса атомной энергетики» в мире перспективным направлением сотрудничества, по мнению Сечина, может быть совместная работа России и Китая по сооружению энергоблоков в третьих странах.
«Новой вехой сотрудничества наших стран могут стать прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли экономики как привилегия для наших китайских партнеров, для которых в текущих условиях открываются новые возможности», – отметил главный исполнительный директор «Роснефти».
Проект «Восток ойл» и Севморпуть
Говоря о развитии энергетического сотрудничества, прямых инвестициях в энергетику и энергобезопасности, Сечин отметил, что Россия – одна из немногих стран, приоритетом для которой являются инвестиции в новые энергетические проекты. Отдельно он обратил внимание на проект «Восток ойл», который реализует компания.
Глава «Роснефти» отметил, что в условиях сокращения мировых инвестиций в разведку и добычу этот крупнейший в мире новый проект на севере Сибири с ресурсной базой 6,5 млрд т нефти является «чуть ли не крупнейшим проектом в мире, способным оказать стабилизирующее воздействие на рынок углеводородов в целом».
По его словам, благодаря таким инвестиционным проектам активно развивается Северный морской путь. В связке с Северным морским путем инфраструктурные проекты, заявленные в рамках Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс – один путь», способны создать принципиально новую транспортную конфигурацию Евразийского континента, напомнил Сечин слова президента РФ Владимира Путина.
Все только начинается
Сейчас российско-китайские отношения носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства, отметил Сечин, при этом они всегда строились на принципах доверия, уважения и учета интересов друг друга.
По его словам, Россия и далее нацелена на укрепление и углубление сотрудничества с китайской стороной по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных областях, включая технологии, поставки оборудования и финансирование проектов.
«Убежден, что потенциал нашего сотрудничества огромен и мы находимся только в начале пути его реализации», – констатировал Сечин
Завершил свое выступление он фразой китайского писателя Лу Синя: «Сами по себе дороги не появляются, а люди пройдут и протопчут».