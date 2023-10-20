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Темпы роста производства российской дорожной техники пошли на спад

Сказывается негативное влияние импорта и высокая база второй половины 2022 года
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости

Производство отечественной дорожно-строительной техники (ДСТ) за девять месяцев 2023 г. выросло на 22% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года до 65,2 млрд руб. Такие сведения приводятся в статистике ассоциации «Росспецмаш», которая есть у «Ведомостей». Ассоциация собирает данные компаний, выпускающих 80% всей ДСТ в России.

«Росспецмаш» ведет статистику поквартально. За первое полугодие этого года общее производство ДСТ российскими заводами выросло на 31% до 44 млрд руб. За I квартал рост составил 30% до 19,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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