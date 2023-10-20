Темпы роста производства российской дорожной техники пошли на спад

Производство отечественной дорожно-строительной техники (ДСТ) за девять месяцев 2023 г. выросло на 22% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года до 65,2 млрд руб. Такие сведения приводятся в статистике ассоциации «Росспецмаш», которая есть у «Ведомостей». Ассоциация собирает данные компаний, выпускающих 80% всей ДСТ в России.