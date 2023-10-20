Темпы роста производства российской дорожной техники пошли на спад

Темпы роста производства российской дорожной техники пошли на спадСказывается негативное влияние импорта и высокая база второй половины 2022 года
Производство отечественной дорожно-строительной техники (ДСТ) за девять месяцев 2023 г. выросло на 22% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года до 65,2 млрд руб. Такие сведения приводятся в статистике ассоциации «Росспецмаш», которая есть у «Ведомостей». Ассоциация собирает данные компаний, выпускающих 80% всей ДСТ в России.
«Росспецмаш» ведет статистику поквартально. За первое полугодие этого года общее производство ДСТ российскими заводами выросло на 31% до 44 млрд руб. За I квартал рост составил 30% до 19,9 млрд руб.
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