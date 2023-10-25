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Продажи противозачаточных таблеток выросли

Это связано в том числе с ограничением продаж средств экстренной контрацепции
Анастасия Ковалева
Ведомости

Общие продажи пероральных контрацептивов (таблетки, которые назначаются для предупреждения нежелательной беременности) в период с января по сентябрь 2023 г. составили более 20,7 млрд руб., подсчитала аналитическая компания DSM Group. По ее данным, это самый высокий показатель минимум за последние шесть лет (до 2017 г. DSM Group такие исследования не проводила). По сравнению с 2022 г. прирост за девять месяцев составил 5% (в прошлом году таких средств за указанный период было продано на 19,7 млрд руб.). А в первые три квартала 2021 г. россияне приобрели пероральные контрацептивы на 15,3 млрд руб.

Еще одна аналитическая компания – RNC Pharma подтверждает рост продаж таких препаратов по итогам девяти месяцев 2023 г., но данные у нее другие: +23,5% в натуральном выражении и +21% в денежном. Абсолютные значения RNC Pharma при этом не раскрывает. О положительной динамике говорят и представители фармрынка. В частности, у федеральной аптечной сети «36,6» продажи таблеток для предупреждения нежелательной беременности за год выросли на 3,1%. Такие же цифры называют и в «Аптеке 25». В медицинской компании BestDoctor лишь отметили, что «женщины больше и чаще стали использовать комбинированные оральные контрацептивы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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