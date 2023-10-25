Продажи противозачаточных таблеток выросли

Продажи противозачаточных таблеток вырослиЭто связано в том числе с ограничением продаж средств экстренной контрацепции
Общие продажи пероральных контрацептивов (таблетки, которые назначаются для предупреждения нежелательной беременности) в период с января по сентябрь 2023 г. составили более 20,7 млрд руб., подсчитала аналитическая компания DSM Group. По ее данным, это самый высокий показатель минимум за последние шесть лет (до 2017 г. DSM Group такие исследования не проводила). По сравнению с 2022 г. прирост за девять месяцев составил 5% (в прошлом году таких средств за указанный период было продано на 19,7 млрд руб.). А в первые три квартала 2021 г. россияне приобрели пероральные контрацептивы на 15,3 млрд руб.
Еще одна аналитическая компания – RNC Pharma подтверждает рост продаж таких препаратов по итогам девяти месяцев 2023 г., но данные у нее другие: +23,5% в натуральном выражении и +21% в денежном. Абсолютные значения RNC Pharma при этом не раскрывает. О положительной динамике говорят и представители фармрынка. В частности, у федеральной аптечной сети «36,6» продажи таблеток для предупреждения нежелательной беременности за год выросли на 3,1%. Такие же цифры называют и в «Аптеке 25». В медицинской компании BestDoctor лишь отметили, что «женщины больше и чаще стали использовать комбинированные оральные контрацептивы».