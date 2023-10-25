Продажи противозачаточных таблеток выросли

Общие продажи пероральных контрацептивов (таблетки, которые назначаются для предупреждения нежелательной беременности) в период с января по сентябрь 2023 г. составили более 20,7 млрд руб., подсчитала аналитическая компания DSM Group. По ее данным, это самый высокий показатель минимум за последние шесть лет (до 2017 г. DSM Group такие исследования не проводила). По сравнению с 2022 г. прирост за девять месяцев составил 5% (в прошлом году таких средств за указанный период было продано на 19,7 млрд руб.). А в первые три квартала 2021 г. россияне приобрели пероральные контрацептивы на 15,3 млрд руб.