«Почта России» оценила затраты маркетплейса на регионы в 60 млрд рублей в год

Затраты каждого из российских маркетплейсов в случае самостоятельного развития их региональных сетей без использования инфраструктуры «Почты России» с учетом логистики могут составить до 420 млрд руб. в 2024–2030 гг., сообщил в интервью «Ведомостям» гендиректор почтового оператора Михаил Волков. «По нашим оценкам, только операционные затраты на оказание полного комплекса услуг примерно в 30 000 стационарных отделений, обслуживающих около 100 000 малых населенных пунктов, могут составить порядка 60 млрд руб. ежегодно от каждого маркетплейса», – оценил он. Волков добавил, что сейчас две трети инфраструктуры «Почты России» расположено в районах, где зачастую, кроме оператора, «нет никого, а там живет более 30 млн человек».