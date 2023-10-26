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«Почта России» оценила затраты маркетплейса на регионы в 60 млрд рублей в год

Но при развитии франшиз это может быть существенно дешевле
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

Затраты каждого из российских маркетплейсов в случае самостоятельного развития их региональных сетей без использования инфраструктуры «Почты России» с учетом логистики могут составить до 420 млрд руб. в 2024–2030 гг., сообщил в интервью «Ведомостям» гендиректор почтового оператора Михаил Волков. «По нашим оценкам, только операционные затраты на оказание полного комплекса услуг примерно в 30 000 стационарных отделений, обслуживающих около 100 000 малых населенных пунктов, могут составить порядка 60 млрд руб. ежегодно от каждого маркетплейса», – оценил он. Волков добавил, что сейчас две трети инфраструктуры «Почты России» расположено в районах, где зачастую, кроме оператора, «нет никого, а там живет более 30 млн человек».

«Почта России» предложила маркетплейсам использовать ее инфраструктуру, перечисляя за это оператору ежегодный инфраструктурный платеж в 0,5% с оборота компаний с выручкой более 1 млрд руб. в год. Совокупно эти платежи должны составить порядка 30 млрд руб. в год. Этот механизм обсуждается «Почтой России» с органами власти с весны 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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