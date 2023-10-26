«Мы так или иначе приходим, приезжаем, прилетаем, приплываем»

– Электронная коммерция, на мой взгляд, это вообще большое благо, и я с большим уважением отношусь к маркетплейсам, компаниям, которые развивают этот рынок. Но у электронной торговли есть еще очень большой, на мой взгляд, социальный аспект: жители небольших населенных пунктов за счет развития электронной торговли имеют возможность приобрести товары, которые были доступны только жителям крупных городов. Ведь собрать ребенка в школу где-то в удаленном регионе, в небольшой деревне, например, – довольно сложное упражнение. По статистике, в число регионов, куда наиболее активно доставляются заказы, наряду с Москвой и Московской областью входят Чукотка, Камчатка, Сахалин и т. д. Для многих жителей этих регионов электронная коммерция – важный мостик, который связывает их с Большой землей. Мы считаем, обеспечение равного доступа всех граждан к таким базовым, важным услугам, как логистика, связь, электронная коммерция – важная для государства и для общества в целом задача. «Почта России», имея уже сложившуюся инфраструктуру как раз там, где другим коммерческим компаниям это невыгодно, готова подставить свое логистическое плечо.