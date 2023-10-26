«Мы так или иначе приходим, приезжаем, прилетаем, приплываем»Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков о критике работы компании и планах по развитию
Последние несколько месяцев к деятельности «Почты России» приковано пристальное внимание. О работе оператора и его экономической эффективности высказывалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Министерства, ведомства и участники рынка интернет-торговли спорят о целесообразности введения инфраструктурного платежа от маркетплейсов в пользу «Почты России».
К критике «Почты» генеральный директор компании Михаил Волков, похоже, относится спокойно. В интервью «Ведомостям» он подробно рассказал, на чем базируется идея об инфраструктурном платеже, что такое «феномен почты» и как компания справляется с дефицитом кадров на растущем логистическом рынке.
– Это нормальный, продуктивный разговор. Я благодарен Валентине Ивановне за то внимание, которое она уделяет «Почте России». В целом с Советом Федерации у нас, на мой взгляд, сложилось очень плотное рабочее взаимодействие и общее понимание, что «Почта» – это важный институт государства, который несет на себе большую социальную функцию и ответственность. При этом «Почта» многие годы живет в режиме самоокупаемости, без бюджетного финансирования, и этот факт многих удивляет. В первом полугодии, как показывает наша отчетность, я считаю, нам удалось стабилизировать ситуацию в компании.
Но, конечно, дефицит бюджета, который возник в 2022 г., и задачи, над которыми мы работаем, действительно требуют незамедлительного принятия решений, ведь «Почта» – это большая организация численностью почти 300 000 человек, выполняющая ряд социальных и государственных задач, и мы просто не можем позволить, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Для нас очень важно быть максимально открытыми и прозрачными для государства – нашего акционера и общества. Поэтому мы приветствуем решение совета директоров о проведении независимого аудита той ситуации, которая произошла в компании в 2022 г., и плана финансового оздоровления, который мы сейчас разработали и представили на совет директоров. Мы рассчитываем, что аудит завершится до конца ноября, по его результатам будем принимать решения на будущее.
– Есть два блока решений. Первый, достаточно большой блок уже реализуется – он зависит от работы команды. Это оптимизация процессов – перевод продуктов и процессов в цифровые решения. Мы должны в большей степени отвечать запросу современного рынка. Знаете, мы еще находимся в поиске правильной метафоры, отражающей суть «Почты». Рабочая версия такая: мы должны из традиционной почты переформатироваться в логистического партнера на быстрорастущем рынке электронной коммерции, одновременно выполняя все текущие социальные функции и другие потребности, которые сейчас есть у наших жителей и клиентов, только в более современном виде. Люди до сих пор отправляют написанные от руки письма и сами наклеивают на конверты марки. В современном мире это неэффективные действия, к тому же не поддающиеся никакой автоматизации в сортировке, такие отправления невозможно отследить. Там даже не всегда индекс указан, и в результате требуется буквально ручная обработка.
Второй блок – это инициативы, направленные на поддержание социальной функции «Почты». Речь идет о нашей работе в удаленных регионах, в сельской местности. В силу закона и исторической функции «Почта» является гарантирующим доставщиком и обязана оказывать услуги почтовой связи и финансовые услуги любому гражданину нашей страны, где бы он ни оказался. При этом Россия – большая страна, в ней более 140 000 населенных пунктов. Две трети нашей инфраструктуры расположено там, где зачастую кроме нас [как операторов] нет никого, а там живет более 30 млн человек – наших соотечественников, которых мы ни в коем случае не можем оставить. Своими отделениями мы покрываем 26 000 населенных пунктов, а во все остальные так или иначе приходим, приезжаем, прилетаем, приплываем. И это очень большие затраты. В контексте этого обсуждается введение так называемого инфраструктурного платежа от маркетплейсов на покрытие этих затрат.
«Если маркетплейсы начнут создавать подобную инфраструктуру, то потратят очень большие деньги»
– Электронная коммерция, на мой взгляд, это вообще большое благо, и я с большим уважением отношусь к маркетплейсам, компаниям, которые развивают этот рынок. Но у электронной торговли есть еще очень большой, на мой взгляд, социальный аспект: жители небольших населенных пунктов за счет развития электронной торговли имеют возможность приобрести товары, которые были доступны только жителям крупных городов. Ведь собрать ребенка в школу где-то в удаленном регионе, в небольшой деревне, например, – довольно сложное упражнение. По статистике, в число регионов, куда наиболее активно доставляются заказы, наряду с Москвой и Московской областью входят Чукотка, Камчатка, Сахалин и т. д. Для многих жителей этих регионов электронная коммерция – важный мостик, который связывает их с Большой землей. Мы считаем, обеспечение равного доступа всех граждан к таким базовым, важным услугам, как логистика, связь, электронная коммерция – важная для государства и для общества в целом задача. «Почта России», имея уже сложившуюся инфраструктуру как раз там, где другим коммерческим компаниям это невыгодно, готова подставить свое логистическое плечо.