В правительстве поддержали законопроект по локализации автомобилей такси

Но вместе с тем придется еще устранить имеющиеся замечания к законопроекту до его внесения в Госдуму. В частности, правкомиссия считает целесообразным предоставить субъектам Федерации право самим устанавливать минимальное количество легковых такси российской сборки в регионе и требования по локализации для них. Кроме того, следует дифференцировать эти требования для такси в зависимости от особенностей парка в конкретном муниципальном образовании, говорится в отзыве.