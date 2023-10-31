В правительстве поддержали законопроект по локализации автомобилей такси

В правительстве поддержали законопроект по локализации автомобилей таксиНо до внесения в Госдуму его еще предстоит доработать для соответствия реалиям в регионах
Законопроект главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова (представляет Санкт-Петербург), который наделяет кабмин правом устанавливать требования по уровню локализации легковых автомобилей такси, в целом поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Соответствующий отзыв был утвержден на заседании комиссии 30 октября («Ведомости» ознакомились с документом).
Но вместе с тем придется еще устранить имеющиеся замечания к законопроекту до его внесения в Госдуму. В частности, правкомиссия считает целесообразным предоставить субъектам Федерации право самим устанавливать минимальное количество легковых такси российской сборки в регионе и требования по локализации для них. Кроме того, следует дифференцировать эти требования для такси в зависимости от особенностей парка в конкретном муниципальном образовании, говорится в отзыве.