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В правительстве поддержали законопроект по локализации автомобилей такси

Но до внесения в Госдуму его еще предстоит доработать для соответствия реалиям в регионах
Денис Ильюшенков Мария Макутина
Алексей Орлов / Ведомости

Законопроект главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова (представляет Санкт-Петербург), который наделяет кабмин правом устанавливать требования по уровню локализации легковых автомобилей такси, в целом поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Соответствующий отзыв был утвержден на заседании комиссии 30 октября («Ведомости» ознакомились с документом).

Но вместе с тем придется еще устранить имеющиеся замечания к законопроекту до его внесения в Госдуму. В частности, правкомиссия считает целесообразным предоставить субъектам Федерации право самим устанавливать минимальное количество легковых такси российской сборки в регионе и требования по локализации для них. Кроме того, следует дифференцировать эти требования для такси в зависимости от особенностей парка в конкретном муниципальном образовании, говорится в отзыве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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