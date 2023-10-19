Таксопарки в 2023 году увеличат втрое закупки новых машин

Таксопарки в 2023 году увеличат втрое закупки новых машинНо этого все равно недостаточно для обновления парков
Приток новых автомобилей в такси в 2023 г. может втрое превысить показатели прошлого года, когда рынок перестраивался после ухода зарубежных автопроизводителей. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Яндекс.Такси». По оценкам компании, потребность отрасли в новых машинах сейчас покрывается примерно на 70%.
«Восстановление обеспечивается благодаря растущей доле российских автомобилей в общем притоке, а также за счет появления китайских машин в более дорогих тарифах (таких как «комфорт», «бизнес» и проч. – «Ведомости»)», – поясняет собеседник. Но обновление парка для эконом-сегмента остается слабым, поскольку для его восполнения не хватает новых доступных седанов, в том числе с автоматической коробкой передач, констатировал он.
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