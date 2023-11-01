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Лукашенко потребовал у России компенсации за задержку с АЭС

Но в «Росатоме» уверяют, что у сторон «нет нерешенных вопросов»
Илья Лакстыгал Александр Волобуев
Михаил Терещенко / ТАСС

Белоруссия хочет получить от российской стороны компенсацию за смещение сроков ввода в эксплуатацию построенной «Росатомом» Белорусской АЭС (БелАЭС; мощность – 2,4 ГВт). Об этом 31 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко, принимая от минэнерго страны доклад о завершении строительства электростанции.

«Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона», – сказал он. При этом последняя, по словам Лукашенко, уже предложила варианты урегулирования неустойки: по цене на свежее ядерное топливо и по гарантийному сроку на основные агрегаты и узлы АЭС.

«Мы, конечно, излишне не должны напрягать россиян – электричества у нас хватало и хватает, но договор есть договор», – резюмировал президент Белоруссии. Лукашенко предложил министерству энергетики сообщить, удовлетворяет ли это белорусскую сторону и «достаточны ли те уступки, которые сделали россияне».

Представитель «Росатома» заявил, что госкорпорация не комментирует коммерческую составляющую проекта БелАЭС «с учетом сложившихся доверительных отношений с белорусским заказчиком». При этом в комментарии «Росатома», выдержанном в примирительных тонах, указано, что госкорпорация регулярно «сверяет часы» с белорусской стороной и в последний раз это было 16 октября на встрече премьер-министра Белоруссии Романа Головко с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым. «На данный момент нерешенных вопросов нет», – сообщила пресс-служба «Росатома».

«Дочка» «Росатома» и генподрядчик строительства БелАЭС компания «Атомстройэкспорт» подписала соглашение о сооружении двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 на Островецкой площадке в Гродненской области Белоруссии 1 октября 2011 г. А 25 ноября того же года было подписано межгосударственное соглашение о предоставлении Россией Минску целевого кредита до $10 млрд, который позволит покрыть 90% расходов на возведение станции.

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Россия уже неоднократно давала послабления Белоруссии в рамках этого контракта. Например, условия по срокам погашения и ставкам по госкредиту пересматривались в соответствии с пожеланиями Минска. В частности, смешанную ставку с привязкой к LIBOR заменили на фиксированную в 3,3% годовых. Еще $500 млн на проект предоставил в декабре 2012 г. российский ВЭБ.

Стоимость проекта БелАЭС оценивалась на 2013 г. в $9 млрд, в том числе $6 млрд – на строительство блоков, а $3 млрд – на создание инфраструктуры и жилого городка. В апреле 2019 г. Лукашенко оценивал весь проект уже в $7 млрд. Посол России в Минске Михаил Бабич тогда счел, что президента Белоруссии «ввели в заблуждение» относительно стоимости проекта. Источник «Интерфакса» в апреле 2020 г. сообщал, что прогнозная стоимость сооружения АЭС, по данным «Росатома», не превышает $6 млрд.

Строительство БелАЭС началось в ноябре 2013 г. Но в июле 2016 г. одна из субподрядных организаций при выполнении строповки перемещаемого краном корпуса реактора второго блока допустила его падение при подъеме. Несмотря на заверения «Росатома» в том, что, согласно результатам обследования, инцидент «не нанес ущерба оборудованию», Минск потребовал заменить корпус, что и было сделано. На площадку в Островце привезли реактор, планировавшийся к установке на Балтийской АЭС (Калининградская обл.), строительство которой заморозили в 2014 г. Сроки ввода в эксплуатацию БелАЭС сдвинули на год.

В итоге первый блок БелАЭС был введен в строй 7 ноября 2020 г., но уже 10 ноября станция прекратила выработку электроэнергии. Тогда руководство станции объясняло причину остановки АЭС испытаниями. А 16 января 2021 г. блок отключили из-за срабатывания системы защиты. В промышленную эксплуатацию его ввели 10 июня 2021 г. Второй блок БелАЭС, включенный в сеть в мае 2023 г., в конце сентября выведен на 100% мощности. 24 октября МЧС Белоруссии выдало разрешение на эксплуатацию блока.

Комментируя сдвиги сроков завершения реализации проекта БелАЭС, представитель «Росатома» подчеркнул, что основные его этапы пришлись «на непростой период» пандемии коронавируса и ужесточения внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками. «Сам проект реализовывался в стране, впервые вставшей на путь большой атомной энергетики. У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности», – добавил собеседник.

Эксперт в отрасли ядерной энергетики и главред отраслевого портала Atominfo Александр Уваров полагает, что задержки при строительстве БелАЭС объясняются «типовыми трудностями страны-новичка» в области строительства таких станций. Это, в частности, ошибки субподрядчиков, ошибки персонала при вводе станции в эксплуатацию и др., поясняет Уваров. Кроме того, он также считает важным учитывать фактор пандемии, внесшей «некоторую организационную неразбериху» на финальных этапах монтажа оборудования.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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