Лукашенко потребовал у России компенсации за задержку с АЭС

«Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона», – сказал он. При этом последняя, по словам Лукашенко, уже предложила варианты урегулирования неустойки: по цене на свежее ядерное топливо и по гарантийному сроку на основные агрегаты и узлы АЭС.