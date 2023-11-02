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«Газпром» пытается за счет Центральной Азии заместить выпавшие объемы экспорта

Компании пришлось активизировать контакты с Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном
Дарья Савенкова Александр Волобуев
«ЭФ-Интернэшнл»

«Газпром» планирует в 2024 г. подписать с Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном долгосрочные договоры о поставках и транзите газа. Об этом сообщил 1 ноября председатель правления компании Алексей Миллер в ходе Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2023). «К середине 2024 г. [планируем] подвести юридически обязывающую договорную базу сотрудничества с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном на 15 лет вперед», – сказал он.

Стороны сейчас, по словам топ-менеджера, обсуждают планы по дальнейшему расширению поставок российского газа по системе магистральных газопроводов Средняя Азия – Центр (САЦ; введенная в эксплуатацию в 1960-х гг. система газопроводов, проходящая через Туркмению, Узбекистан и Казахстан в центральную часть России). В советское время эта система использовалась для транспортировки газа с месторождений Узбекской и Туркменской ССР. К газопроводу САЦ сегодня подключены также крупнейшие в Казахстане месторождения «Кашаган», «Тенгизшевройл», «Шогырлы» и «Шомышты». Но сейчас она работает в режиме реверса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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