«Газпром» пытается за счет Центральной Азии заместить выпавшие объемы экспорта

Стороны сейчас, по словам топ-менеджера, обсуждают планы по дальнейшему расширению поставок российского газа по системе магистральных газопроводов Средняя Азия – Центр (САЦ; введенная в эксплуатацию в 1960-х гг. система газопроводов, проходящая через Туркмению, Узбекистан и Казахстан в центральную часть России). В советское время эта система использовалась для транспортировки газа с месторождений Узбекской и Туркменской ССР. К газопроводу САЦ сегодня подключены также крупнейшие в Казахстане месторождения «Кашаган», «Тенгизшевройл», «Шогырлы» и «Шомышты». Но сейчас она работает в режиме реверса.