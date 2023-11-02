«Газпром» пытается за счет Центральной Азии заместить выпавшие объемы экспорта

«Газпром» пытается за счет Центральной Азии заместить выпавшие объемы экспортаКомпании пришлось активизировать контакты с Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном
«Газпром» планирует в 2024 г. подписать с Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном долгосрочные договоры о поставках и транзите газа. Об этом сообщил 1 ноября председатель правления компании Алексей Миллер в ходе Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2023). «К середине 2024 г. [планируем] подвести юридически обязывающую договорную базу сотрудничества с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном на 15 лет вперед», – сказал он.
Стороны сейчас, по словам топ-менеджера, обсуждают планы по дальнейшему расширению поставок российского газа по системе магистральных газопроводов Средняя Азия – Центр (САЦ; введенная в эксплуатацию в 1960-х гг. система газопроводов, проходящая через Туркмению, Узбекистан и Казахстан в центральную часть России). В советское время эта система использовалась для транспортировки газа с месторождений Узбекской и Туркменской ССР. К газопроводу САЦ сегодня подключены также крупнейшие в Казахстане месторождения «Кашаган», «Тенгизшевройл», «Шогырлы» и «Шомышты». Но сейчас она работает в режиме реверса.