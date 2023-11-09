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«Газпром» просит дополнительно повысить тарифы на транспортировку газа

Компания ищет источники дохода на фоне обвала экспортной выручки
Василий Милькин
penzaoblgaz.ru

«Газпром» просит проиндексировать на 10% тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям (ГРС) уже с 1 декабря 2023 г. Об этом заявил 8 ноября в ходе заседания федерального штаба по газификации под председательством вице-премьера Александра Новака гендиректор «Газпром межрегионгаза» (дочерняя компания «Газпрома») Сергей Густов.

Топ-менеджер отметил, что для большинства газораспределительных организаций (ГРО; владеют ГРС в регионах, обеспечивают поставку газа потребителям) предусмотрен рост тарифов на транспортировку газа с 1 июля 2024 г. Необходимость дополнительного увеличения стоимости транспортировки Густов пояснил «большим количеством» ввода новых сетей по программе газификации и догазификации. «Прошу рассмотреть возможность индексации тарифов ГРО в том числе и с 1 декабря 2023 г.», – сказал он (цитата по ТАСС).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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