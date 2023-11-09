«Газпром» просит дополнительно повысить тарифы на транспортировку газа

Топ-менеджер отметил, что для большинства газораспределительных организаций (ГРО; владеют ГРС в регионах, обеспечивают поставку газа потребителям) предусмотрен рост тарифов на транспортировку газа с 1 июля 2024 г. Необходимость дополнительного увеличения стоимости транспортировки Густов пояснил «большим количеством» ввода новых сетей по программе газификации и догазификации. «Прошу рассмотреть возможность индексации тарифов ГРО в том числе и с 1 декабря 2023 г.», – сказал он (цитата по ТАСС).