Немецкая OBI требует от российской сети прекратить использование ее бренда

Из материалов суда следует, что речь идет о двух международных словесных товарных знаках – obi и OBI (они зарегистрированы в 2011 и 2015 гг. и действуют в России до 2031 и 2025 гг. соответственно), а также об использовании в доменном имени сайта obi.ru. Суд по заявлению немецкой компании уже принял обеспечительные меры, запретив ответчику, а также регистратору доменных имен АО «РСИЦ», совершать до конца разбирательства любые действия в отношении домена obi.ru. Представитель немецкой OBI GmbH & Co. Deutschland KG сообщил «Ведомостям», что российская сеть «проигнорировала требование прекратить незаконное использование товарных знаков, которое продолжается и по сей день». Он не уточнил, будет ли правообладатель требовать компенсацию.