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Немецкая OBI требует от российской сети прекратить использование ее бренда

Ритейлер должен был сменить вывеску после смены собственника
Маргарита Соболь
Максим Стулов / Ведомости

Бывший владелец сети строительных гипермаркетов OBI в России, немецкая OBI GmbH & Co. Deutschland KG, обратилась в подмосковный арбитраж с иском к ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» о введении запрета на использование своих товарных знаков. Это следует из опубликованного определения суда. Само заявление было подано еще 9 ноября, оно принято к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 10 января 2024 г.

Из материалов суда следует, что речь идет о двух международных словесных товарных знаках – obi и OBI (они зарегистрированы в 2011 и 2015 гг. и действуют в России до 2031 и 2025 гг. соответственно), а также об использовании в доменном имени сайта obi.ru. Суд по заявлению немецкой компании уже принял обеспечительные меры, запретив ответчику, а также регистратору доменных имен АО «РСИЦ», совершать до конца разбирательства любые действия в отношении домена obi.ru. Представитель немецкой OBI GmbH & Co. Deutschland KG сообщил «Ведомостям», что российская сеть «проигнорировала требование прекратить незаконное использование товарных знаков, которое продолжается и по сей день». Он не уточнил, будет ли правообладатель требовать компенсацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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