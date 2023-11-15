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«Яндекс Еда» займется кейтерингом

Несмотря на то что многие компании в последние годы экономят на корпоративах, этот рынок активно развивается
Маргарита Соболь
Евгений Разумный / Ведомости

Сервис «Яндекс Еда» начал развивать новое направление – кейтеринг (банкетное обслуживание). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. По его словам, агрегатор уже договорился о партнерстве примерно с 30 игроками этого рынка, среди них «Вкусвилл праздник», GalaBox Catering, «Костис», «Finedine кейтеринг». Представители некоторых из них факт сотрудничества с «Яндекс Едой» подтвердили. Сервисы кейтеринга будут представлены в агрегаторе под собственными брендами, у них можно будет заказать как готовые блюда, так и сопутствующие услуги – например, сервировку стола, клининг, помощь поваров, барменов, официантов, заказ посуды и украшений. Роль «Яндекс Еды» – витрина и услуги доставки. На данный момент сервис работает только в Москве и Московской области, но в дальнейшем его планируется развивать и в других городах. Инвестиции в проект не раскрываются.

Рынок кейтеринга активно развивается, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. В 2022 г. оборот данного сегмента вырос на 14,6% год к году до 504 млрд руб. (без учета НДС), по данным «РБК исследований рынков». Положительная динамика была обеспечена в основном ростом цен: по итогам года блюда и напитки в общепите подорожали на 13%. Ожидается, что по итогам этого года рынок прибавит еще 20%. При этом «РБК исследования рынков» отмечает, что многие компании сократили затраты на фуршеты, корпоративы и тимбилдинги, а из-за ухода из России иностранных игроков кейтеринговые операторы стали отмечать сокращение количества масштабных мероприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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