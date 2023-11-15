«Яндекс Еда» займется кейтерингом

Сервис «Яндекс Еда» начал развивать новое направление – кейтеринг (банкетное обслуживание). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. По его словам, агрегатор уже договорился о партнерстве примерно с 30 игроками этого рынка, среди них «Вкусвилл праздник», GalaBox Catering, «Костис», «Finedine кейтеринг». Представители некоторых из них факт сотрудничества с «Яндекс Едой» подтвердили. Сервисы кейтеринга будут представлены в агрегаторе под собственными брендами, у них можно будет заказать как готовые блюда, так и сопутствующие услуги – например, сервировку стола, клининг, помощь поваров, барменов, официантов, заказ посуды и украшений. Роль «Яндекс Еды» – витрина и услуги доставки. На данный момент сервис работает только в Москве и Московской области, но в дальнейшем его планируется развивать и в других городах. Инвестиции в проект не раскрываются.