МЭА оценило влияние запрета на экспорт нефтепродуктов из России

Морской экспорт нефтепродуктов из России в октябре 2023 г. сократился примерно на 200 000 барр./сутки по сравнению с сентябрем и составил 2,5 млн барр./сутки на фоне частичного запрета на экспорт топлива. Об этом говорится в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном 14 ноября.