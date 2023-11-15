МЭА оценило влияние запрета на экспорт нефтепродуктов из России

МЭА оценило влияние запрета на экспорт нефтепродуктов из РоссииДоходы от поставок топлива снизились, но вырос экспорт нефти
Морской экспорт нефтепродуктов из России в октябре 2023 г. сократился примерно на 200 000 барр./сутки по сравнению с сентябрем и составил 2,5 млн барр./сутки на фоне частичного запрета на экспорт топлива. Об этом говорится в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном 14 ноября.
Снижение производства НПЗ в России, а также требование российских властей увеличить отгрузки на внутренний рынок привели к сокращению экспорта топлива и одновременно к росту поставок сырой нефти, отмечает МЭА. В октябре суточный объем морского экспорта нефти вырос на 110 000 барр. в сравнении с предыдущим месяцем и достиг 5,04 млн барр.
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