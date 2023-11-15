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МЭА оценило влияние запрета на экспорт нефтепродуктов из России

Доходы от поставок топлива снизились, но вырос экспорт нефти
Дарья Савенкова
AFP

Морской экспорт нефтепродуктов из России в октябре 2023 г. сократился примерно на 200 000 барр./сутки по сравнению с сентябрем и составил 2,5 млн барр./сутки на фоне частичного запрета на экспорт топлива. Об этом говорится в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном 14 ноября.

Снижение производства НПЗ в России, а также требование российских властей увеличить отгрузки на внутренний рынок привели к сокращению экспорта топлива и одновременно к росту поставок сырой нефти, отмечает МЭА. В октябре суточный объем морского экспорта нефти вырос на 110 000 барр. в сравнении с предыдущим месяцем и достиг 5,04 млн барр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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