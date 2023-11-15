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Спрос на сырое молоко увеличивается на фоне роста доходов населения

С этим связан в том числе некоторый рост его стоимости
Алексей Полухин
Денис Абрамов / Ведомости

Стоимость сырого молока в сентябре этого года выросла на 1,1% (до 31,7 руб. за 1 кг) по сравнению с августом, говорится в аналитическом обзоре Союзмолока (объединяет более 300 производителей и переработчиков), который есть в распоряжении «Ведомостей». Там сказано, что цена на данный товар впервые с начала года пошла вверх, тогда как с января по август сырое молоко подешевело на 16,1% (с 37,3 руб. за 1 кг). При этом в сентябре стоимость сырого молока все равно была на 11,9% ниже, чем в аналогичный месяц годом ранее. Данные за октябрь ассоциация пока не публиковала.

Начавшийся рост стоимости сырого молока подтверждают опрошенные «Ведомостями» участники рынка. В частности, об этом говорит вице-президент по региональному развитию и GR ГК «Дамате» Андрей Григоращенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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