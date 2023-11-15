Спрос на сырое молоко увеличивается на фоне роста доходов населения

Стоимость сырого молока в сентябре этого года выросла на 1,1% (до 31,7 руб. за 1 кг) по сравнению с августом, говорится в аналитическом обзоре Союзмолока (объединяет более 300 производителей и переработчиков), который есть в распоряжении «Ведомостей». Там сказано, что цена на данный товар впервые с начала года пошла вверх, тогда как с января по август сырое молоко подешевело на 16,1% (с 37,3 руб. за 1 кг). При этом в сентябре стоимость сырого молока все равно была на 11,9% ниже, чем в аналогичный месяц годом ранее. Данные за октябрь ассоциация пока не публиковала.