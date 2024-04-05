Доходы от продажи лицензий на недра в 2023 году упали до минимума за 13 лет

В ходе коллегии Роснедр Данилин назвал несколько факторов, которые привели к падению доходов государства от продажи лицензий. Среди них – санкционное давление, исчерпание крупных рентабельных объектов в нераспределенном фонде, недопуск иностранцев к участию в аукционах, а также установление специальных требований к участникам. Это приводит к ограничению конкуренции на торгах и снижению доходов государства от разовых платежей, считает он.