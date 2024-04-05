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Доходы от продажи лицензий на недра в 2023 году упали до минимума за 13 лет

Крупных месторождений на торгах становится все меньше, а рентабельность разработки снижается
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
ТАСС

Объем поступлений в бюджет России от продажи лицензий на право пользования участками недр в 2023 г. снизился на 37% в сравнении с предыдущим годом до 25,3 млрд руб. Об этом сообщил 4 апреля заместитель руководителя Роснедр Дмитрий Данилин. Это самый низкий показатель с 2010 г., следует из материалов Роснедр.

В ходе коллегии Роснедр Данилин назвал несколько факторов, которые привели к падению доходов государства от продажи лицензий. Среди них – санкционное давление, исчерпание крупных рентабельных объектов в нераспределенном фонде, недопуск иностранцев к участию в аукционах, а также установление специальных требований к участникам. Это приводит к ограничению конкуренции на торгах и снижению доходов государства от разовых платежей, считает он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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