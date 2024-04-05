Доходы от продажи лицензий на недра в 2023 году упали до минимума за 13 лет

Доходы от продажи лицензий на недра в 2023 году упали до минимума за 13 летКрупных месторождений на торгах становится все меньше, а рентабельность разработки снижается
Объем поступлений в бюджет России от продажи лицензий на право пользования участками недр в 2023 г. снизился на 37% в сравнении с предыдущим годом до 25,3 млрд руб. Об этом сообщил 4 апреля заместитель руководителя Роснедр Дмитрий Данилин. Это самый низкий показатель с 2010 г., следует из материалов Роснедр.
В ходе коллегии Роснедр Данилин назвал несколько факторов, которые привели к падению доходов государства от продажи лицензий. Среди них – санкционное давление, исчерпание крупных рентабельных объектов в нераспределенном фонде, недопуск иностранцев к участию в аукционах, а также установление специальных требований к участникам. Это приводит к ограничению конкуренции на торгах и снижению доходов государства от разовых платежей, считает он.