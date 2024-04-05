Китайский бренд электроники TCL может открыть фирменные магазины в России

Китайский бренд электроники TCL может открыть фирменные магазины в РоссииПоставщики из КНР все чаще начинают создавать монобрендовые сети магазинов
Бренд TCL Electronics из КНР планирует открыть собственную сеть монобрендовых магазинов в России, рассказали «Ведомостям» два консультанта по недвижимости. Один из них уточнил, что производитель ищет помещения 100–120 кв. м в московских ТЦ класса А. По его словам, таких свободных помещений на рынке сейчас мало и какое-то время бренду придется стоять в очереди за ними.
В частности, TCL сейчас в списках ожидания в «Авиапарке», рассказал собеседник. Представитель «Авиапарка» подтвердил, что руководство ТЦ действительно ведет переговоры с TCL Electronics по поводу аренды помещения. «Ведомости» направили запрос в TCL Electronics.
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