Китайский бренд электроники TCL может открыть фирменные магазины в России

Бренд TCL Electronics из КНР планирует открыть собственную сеть монобрендовых магазинов в России, рассказали «Ведомостям» два консультанта по недвижимости. Один из них уточнил, что производитель ищет помещения 100–120 кв. м в московских ТЦ класса А. По его словам, таких свободных помещений на рынке сейчас мало и какое-то время бренду придется стоять в очереди за ними.