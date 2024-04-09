«Газпром» внедряет российскую «Ред ОС» вместо Microsoft Windows

«Газпром» внедряет российскую «Ред ОС» вместо Microsoft WindowsНа 134 000 лицензий госкомпания могла потратить порядка 600 млн рублей
«Газпром» закупил 134 000 лицензий на операционную систему «Ред ОС» от компании «Ред cофт» для серверов и рабочих станций. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель генерального директора разработчика Рустам Рустамов. Стоимость контракта он не раскрыл. О закупке знает и источник «Ведомостей», близкий к «Газпрому». Это первый масштабный проект по импортозамещению для нефтегазовой компании.
Переход «Газпрома» на отечественную ОС – один из этапов внедрения системы централизованного управления инфраструктурой предприятия «Ред АДМ промышленная редакция 1.1», пояснил Рустамов. Помимо ОС в систему также входит файловое хранилище, которое обеспечивает доступ к общим файлам и папкам, и подсистема централизованной установки ОС, которая обеспечивает массовое развертывание операционных систем на предприятии. Внедрение «Ред АДМ» в IT-контур «Газпрома» позволило создать инфраструктуру, которая позволяет использовать одновременно продукты как Microsoft, так и «Ред софта», объяснил Рустамов.