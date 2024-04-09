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«Газпром» внедряет российскую «Ред ОС» вместо Microsoft Windows

На 134 000 лицензий госкомпания могла потратить порядка 600 млн рублей
Анна Устинова
До сентября 2024 г. в планах у «Газпрома» перевести еще более 3000 рабочих станций в «Лахта центре» на отечественную операционную систему/ Александр Гальперин / РИА Новости

«Газпром» закупил 134 000 лицензий на операционную систему «Ред ОС» от компании «Ред cофт» для серверов и рабочих станций. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель генерального директора разработчика Рустам Рустамов. Стоимость контракта он не раскрыл. О закупке знает и источник «Ведомостей», близкий к «Газпрому». Это первый масштабный проект по импортозамещению для нефтегазовой компании.

Переход «Газпрома» на отечественную ОС – один из этапов внедрения системы централизованного управления инфраструктурой предприятия «Ред АДМ промышленная редакция 1.1», пояснил Рустамов. Помимо ОС в систему также входит файловое хранилище, которое обеспечивает доступ к общим файлам и папкам, и подсистема централизованной установки ОС, которая обеспечивает массовое развертывание операционных систем на предприятии. Внедрение «Ред АДМ» в IT-контур «Газпрома» позволило создать инфраструктуру, которая позволяет использовать одновременно продукты как Microsoft, так и «Ред софта», объяснил Рустамов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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