«Газпром» внедряет российскую «Ред ОС» вместо Microsoft Windows

«Газпром» закупил 134 000 лицензий на операционную систему «Ред ОС» от компании «Ред cофт» для серверов и рабочих станций. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель генерального директора разработчика Рустам Рустамов. Стоимость контракта он не раскрыл. О закупке знает и источник «Ведомостей», близкий к «Газпрому». Это первый масштабный проект по импортозамещению для нефтегазовой компании.