Правительство утвердило план мероприятий по развитию фармацевтики до 2030 года

Правительство утвердило план мероприятий по развитию фармацевтики до 2030 годаИз него выпали налоговые режимы, поощряющие разработку новых препаратов, говорят участники рынка
Правительство России утвердило план реализации стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 г., распоряжение об этом 11 апреля опубликовано на сайте кабмина. Особое внимание в документе уделено ускорению научно-технологического развития фармацевтической промышленности (в том числе посредством создания «ясных и четких» ориентиров для производителей), а также системным мерам поддержки, рассказал «Ведомостям» представитель Минпромторга.
Документ был сформирован по итогам обсуждения с профессиональным экспертным сообществом и заинтересованными ведомствами, уточнил он. План содержит ряд важнейших мероприятий, ранее предложенных отраслевым сообществом, и «в целом соответствует его ожиданиям», подтвердил директор по экономике здравоохранения «Р-фарма» Александр Быков. «Утвержденный план объективно направлен на усиление отрасли в интересах страны», – сказал «Ведомостям» заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям фармкомпании Biocad Алексей Торгов.