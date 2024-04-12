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Правительство утвердило план мероприятий по развитию фармацевтики до 2030 года

Из него выпали налоговые режимы, поощряющие разработку новых препаратов, говорят участники рынка
Анастасия Ковалева
Фармкомпании не смогли добиться налоговых послаблений на разработку лекарств/ Максим Стулов / Ведомости

Правительство России утвердило план реализации стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 г., распоряжение об этом 11 апреля опубликовано на сайте кабмина. Особое внимание в документе уделено ускорению научно-технологического развития фармацевтической промышленности (в том числе посредством создания «ясных и четких» ориентиров для производителей), а также системным мерам поддержки, рассказал «Ведомостям» представитель Минпромторга.

Документ был сформирован по итогам обсуждения с профессиональным экспертным сообществом и заинтересованными ведомствами, уточнил он. План содержит ряд важнейших мероприятий, ранее предложенных отраслевым сообществом, и «в целом соответствует его ожиданиям», подтвердил директор по экономике здравоохранения «Р-фарма» Александр Быков. «Утвержденный план объективно направлен на усиление отрасли в интересах страны», – сказал «Ведомостям» заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям фармкомпании Biocad Алексей Торгов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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