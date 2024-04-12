Правительство утвердило план мероприятий по развитию фармацевтики до 2030 года

Документ был сформирован по итогам обсуждения с профессиональным экспертным сообществом и заинтересованными ведомствами, уточнил он. План содержит ряд важнейших мероприятий, ранее предложенных отраслевым сообществом, и «в целом соответствует его ожиданиям», подтвердил директор по экономике здравоохранения «Р-фарма» Александр Быков. «Утвержденный план объективно направлен на усиление отрасли в интересах страны», – сказал «Ведомостям» заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям фармкомпании Biocad Алексей Торгов.