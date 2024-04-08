Компания «Озон фармацевтика» может провести IPO осенью

С учетом размера бизнеса компании один из собеседников «Ведомостей» называет «оптимальным» размером сделки сумму более 10 млрд руб. На рынке уже были прецеденты, добавил он. В декабре прошлого года Совкомбанк в ходе IPO собрал 11,5 млрд руб., «Европлан» в конце марта – 13,1 млрд руб. Также нужно принять во внимание, что сектор фармацевтики сейчас не представлен на российском фондовом рынке, добавил собеседник, так что интерес должен быть большой. Второй собеседник также обратил внимание, что российский фондовый рынок активно тестирует размещения более 10 млрд руб. и это привлекает крупных игроков, таких как «Озон фармацевтика».