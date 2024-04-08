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Компания «Озон фармацевтика» может провести IPO осенью

Эмитент способен привлечь более 10 млрд рублей
Михаил Кузнецов
IPO «Озон фармацевтики» вернет фармсегмент на Мосбиржу/ ozonpharm.ru

Российский производитель лекарственных средств-дженериков «Озон фармацевтика» рассматривает проведение первичного публичного предложения акций (IPO) в «осеннее окно». Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к сделке.

С учетом размера бизнеса компании один из собеседников «Ведомостей» называет «оптимальным» размером сделки сумму более 10 млрд руб. На рынке уже были прецеденты, добавил он. В декабре прошлого года Совкомбанк в ходе IPO собрал 11,5 млрд руб., «Европлан» в конце марта – 13,1 млрд руб. Также нужно принять во внимание, что сектор фармацевтики сейчас не представлен на российском фондовом рынке, добавил собеседник, так что интерес должен быть большой. Второй собеседник также обратил внимание, что российский фондовый рынок активно тестирует размещения более 10 млрд руб. и это привлекает крупных игроков, таких как «Озон фармацевтика».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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