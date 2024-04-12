/ Бизнес

Прирост запасов нефти в России в 2023 году стал минимальным за шесть лет

Это связано с усложнением условий геологоразведки, говорят эксперты
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости

Прирост запасов нефти, включая газовый конденсат, в России в 2023 г. снизился до минимума за шесть лет, составив 565 млн т. Это следует из материалов Роснедр по итогам работы ведомства за прошлый год, с которыми ознакомились «Ведомости».

По сравнению с показателем 2022 г. прирост запасов по категориям AB1C1 (разведанные запасы) снизился на 30,9%. Из материалов Роснедр следует, что ниже показатель в последний раз был в 2017 г., когда он составил 550 млн т за год. Затем объем открытых запасов колебался в диапазоне от 686 млн до 1,04 млрд т.

Прирост запасов газа в 2023 г. также оказался ниже, чем годом ранее, но уменьшился не так сильно, составив 768 млрд куб. м (-7,2% к уровню 2022 г.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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