Прирост запасов нефти в России в 2023 году стал минимальным за шесть лет

Прирост запасов нефти в России в 2023 году стал минимальным за шесть летЭто связано с усложнением условий геологоразведки, говорят эксперты
Прирост запасов нефти, включая газовый конденсат, в России в 2023 г. снизился до минимума за шесть лет, составив 565 млн т. Это следует из материалов Роснедр по итогам работы ведомства за прошлый год, с которыми ознакомились «Ведомости».
По сравнению с показателем 2022 г. прирост запасов по категориям AB1C1 (разведанные запасы) снизился на 30,9%. Из материалов Роснедр следует, что ниже показатель в последний раз был в 2017 г., когда он составил 550 млн т за год. Затем объем открытых запасов колебался в диапазоне от 686 млн до 1,04 млрд т.
Прирост запасов газа в 2023 г. также оказался ниже, чем годом ранее, но уменьшился не так сильно, составив 768 млрд куб. м (-7,2% к уровню 2022 г.).
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