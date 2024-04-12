Прирост запасов нефти в России в 2023 году стал минимальным за шесть лет

По сравнению с показателем 2022 г. прирост запасов по категориям AB1C1 (разведанные запасы) снизился на 30,9%. Из материалов Роснедр следует, что ниже показатель в последний раз был в 2017 г., когда он составил 550 млн т за год. Затем объем открытых запасов колебался в диапазоне от 686 млн до 1,04 млрд т.