Минпромторг предложил продлить запрет на вывоз лома драгметаллов еще на полгода

Минпромторг предлагает продлить временные ограничения на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России с 1 мая до 31 октября 2024 г. Это следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством. Текущий запрет на экспорт данной номенклатуры действует с 1 ноября 2023 г. до 30 апреля 2024 г.