В Госдуме предложили ввести дополнительный НДПИ на добычу золота

В Госдуме предложили ввести дополнительный НДПИ на добычу золотаЭто даст бюджету 15 млрд рублей в этом году для компенсации доходов от упавшего экспорта
Для золотодобывающих компаний в России могут повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 78 000 руб. за 1 кг добытого золота с 1 июня по 31 декабря 2024 г. Соответствующая поправка в проект о внесении изменений в ч. 2 Налогового кодекса (НК) была одобрена на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам 5 апреля.
Инициатором выступила первый зампред комитета Ольга Ануфриева. По ее словам, Россия «практически прекратила» поставки золота на внешние рынки, что привело к убыткам для федерального бюджета из-за невыполнения плана по взиманию экспортных таможенных пошлин. Данное решение было проработано с отраслью и позволит компенсировать выпадающие доходы, заверила депутат.
Правительство в сентябре 2023 г. ввело экспортные пошлины, привязанные к курсу рубля, в зависимости от которого ставка составила от 4% до 7% таможенной стоимости товаров. Они были распространены на широкий круг продукции за исключением удобрений.
Такое решение было принято для поддержания баланса между экспортом и потреблением, а также защиты внутреннего рынка от необоснованного роста цен. Пошлины действуют до конца 2024 г. Ставка составляет 4% при курсе 80-85 руб. за доллар, 4,5% при 85-90 руб., 5,5% при 90-95 руб. и 7% при 95 руб. и выше.
На заседании комитета 5 апреля замглавы Минфина Алексей Сазанов отметил, что после введения пошлин «экспорт золота обнулился в прямом смысле этого слова». Кроме того, сказалась отмена НДС на покупку золота физлицами (ее ввели в 2022 г.), что привело к дисконтам на покупку драгметалла со стороны банков, добавил он.
По поручению премьера Михаила Мишустина было проведено совещание с главой Минфина Антоном Силуановым и представителями крупнейших золотодобытчиков, продолжил Сазанов. По его словам, на нем было достигнуто соглашение о том, что добывающие компании в 2024 г. выплатят в бюджет дополнительно 15 млрд руб.
«Для того чтобы эти поступления были при отсутствии экспорта, было принято решение повысить НДПИ, введена фиксированная "нашлепка", чтобы собрать 15 млрд руб. и не привязываться к объемам экспорта. Это сделано в привязке к объемам добычи в размере 78 000 руб. на 1 кг, либо 78 млн руб. на тонну добытого золота», – объяснил замминистра.
«Если вы посмотрите на финальный текст документа, который был внесен в Госдуму, там нет речи о каком-то диспаритете в уровне налоговой нагрузки и планах ее увеличения для горно-металлургического комплекса. На ближайшие осеннюю и весеннюю сессии в Госдуме у нас таких планов нет точно». (из интервью «Ведомостям» от 16 октября 2023 г.)
Сейчас НДПИ платят российские и иностранные компании, которых признают пользователями недр. Для драгметаллов применяется адвалорная ставка (в процентах) от стоимости – составляет 6%. В качестве налоговой базы для расчета используется стоимость добытого золота на основе цен реализации химически чистого металла без учета НДС, с учетом расходов на аффинаж и доставку до получателя.
Статистика по добыче золота в России не публикуется с 2022 г. В 2021 г., по данным Союза золотопромышленников, добыча снизилась на 0,2% в годовом выражении и составила 330,9 т. Общий выпуск золота с учетом производства из вторичного сырья составил 363,5 т (-0,1%). Статистика, которую приводит Минфин, несколько отличается. Согласно данным ведомства, в 2021 г. в России было произведено 313,8 т золота (+1,7% к 2020 г.), с учетом вторичной переработки – 346,4 т (+1,8%).
Представитель Минприроды в марте этого года говорил «Ведомостям», что добыча золота в России в 2022 г. составила 421,7 т, а в прошлом году, по предварительным данным, – 421,8 т.
Рост налоговой нагрузки на золотодобычу не повлияет на внутренние цены, так как они определяются биржевыми котировками на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX, объясняет руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин.
Стоимость фьючерсов на золото на COMEX c начала года выросла на 11% и по состоянию на 5 апреля составляла $2305 (около 213 000 руб. по текущему курсу) за тройскую унцию. Это является историческим максимумом. Аналитики прогнозируют рост цены до $3000 до конца 2024 г.
Ванин также полагает, что влияния на внутренний рынок этого драгметалла не будет, поскольку налог начисляется с объема добычи, а не со стоимости. По словам аналитика, компании не станут снижать добычу золота – оно остается одним из ключевых способов расчета с другими странами на фоне санкционных ограничений. Государство заинтересовано в развитии отрасли и росте добычи, считает он, что может стимулировать активизацию проектов, включая разработку месторождения «Сухой Лог» компанией «Полюс».
В марте «Полюс» сообщил о планах представить в этом году обновленный график разработки месторождения «Сухой Лог» в Иркутской области, а также получить первое золото с него. По оценкам аналитика «Велес капитала» Василия Данилова, негативный эффект на EBITDA крупнейшего золотодобытчика «Полюс» от введения «нашлепки» на НДПИ составит лишь 0,7%, или $25-26 млн. Таким образом, финансовое влияние на сектор, по мнению экспертов, будет минимальным. В то же время, по словам Данилова, очередное повышение налогов для металлургической и добывающей промышленности негативно сказывается на бизнес-климате. Это повышает неопределенность для компаний и затрудняет реализацию инвестпроектов, указывает он.
«Ведомости» направили запросы в крупнейшие золотодобывающие компании.