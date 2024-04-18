За пять лет импорт семги в Россию упал почти вдвое

За пять лет импорт семги в Россию упал почти вдвоеРестораны и ритейл замещают ее аквакультурой и тихоокеанским лососем
Объем импорта атлантического лосося (семги) за пять лет упал почти вдвое и составил в 2023 г. 44 000 т, по данным Рыбного союза. При этом с прошлого года полностью прекратились поставки охлажденной продукции: как тушек семги без головы (в 2021 г. ее завезли свыше 15 000 т), так и филе (в 2021 г. импортировали 2500 т). До введения санкций она поступала с Фарерских островов и из Норвегии.
В связи с этим доля импортной семги на российском рынке снизилась: если в 2018 г. она достигала почти 90%, то по итогам 2023 г. составила только 35% (см. график), говорит представитель Рыбного союза. Сейчас вся импортная продукция поступает из Чили, говорит он.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам