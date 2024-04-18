За пять лет импорт семги в Россию упал почти вдвое

Объем импорта атлантического лосося (семги) за пять лет упал почти вдвое и составил в 2023 г. 44 000 т, по данным Рыбного союза. При этом с прошлого года полностью прекратились поставки охлажденной продукции: как тушек семги без головы (в 2021 г. ее завезли свыше 15 000 т), так и филе (в 2021 г. импортировали 2500 т). До введения санкций она поступала с Фарерских островов и из Норвегии.