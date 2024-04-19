Российский бренд товаров для дома Küchenland вышел в ОАЭ

Один из крупнейших поставщиков посуды в России – Küchenland открыл два магазина в ОАЭ, рассказали «Ведомостям» два консультанта по недвижимости. В планах российской компании дальнейшее развитие в ОАЭ и на Ближнем Востоке, сообщила старший директор CORE.XP Марина Малахатько. CORE.XP выступали консультантом сделки совместно с CBRE UAE.