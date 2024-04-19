Российский бренд товаров для дома Küchenland вышел в ОАЭ

Российский бренд товаров для дома Küchenland вышел в ОАЭКомпания планирует дальнейшее развитие сети на Ближнем Востоке
Один из крупнейших поставщиков посуды в России – Küchenland открыл два магазина в ОАЭ, рассказали «Ведомостям» два консультанта по недвижимости. В планах российской компании дальнейшее развитие в ОАЭ и на Ближнем Востоке, сообщила старший директор CORE.XP Марина Малахатько. CORE.XP выступали консультантом сделки совместно с CBRE UAE.
Одна точка открылась в Abu Dhabi Mall, а вторая – в Dubai Hills Mall, обе площадью около 400 кв. м, по словам Малахатько. Представитель компании не ответил на запрос «Ведомостей», но на сайте есть адреса этих магазинов.
Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам