В Калининградской области запустят завод по выпуску хирургических перчаток

Проект находится в реестре специальных инвестиционных контрактов (СПИК) Минпромторга, подписание его состоялось 10 апреля 2024 г., следует из данных реестра. СПИК фиксирует обязательства инвестора по созданию производственных мощностей и внедрению технологий в обмен на ряд льгот по налогам, госсубсидиям и т. п.