/ Бизнес

В Калининградской области запустят завод по выпуску хирургических перчаток

Сейчас почти половина этого рынка приходится на иностранных поставщиков
Анастасия Ковалева
Маргарита Соболь
Потребность в хирургических перчатках в России будет сохраняться на высоком уровне в ближайшие годы/ Максим Стулов / Ведомости

«Нитриленд» в 2025 г. откроет предприятие по выпуску хирургических перчаток из отечественного сырья. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Объем инвестиций, по его словам, составляет почти 200 млн руб.

Проект находится в реестре специальных инвестиционных контрактов (СПИК) Минпромторга, подписание его состоялось 10 апреля 2024 г., следует из данных реестра. СПИК фиксирует обязательства инвестора по созданию производственных мощностей и внедрению технологий в обмен на ряд льгот по налогам, госсубсидиям и т. п.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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