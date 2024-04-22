В Калининградской области запустят завод по выпуску хирургических перчаток

В Калининградской области запустят завод по выпуску хирургических перчатокСейчас почти половина этого рынка приходится на иностранных поставщиков
«Нитриленд» в 2025 г. откроет предприятие по выпуску хирургических перчаток из отечественного сырья. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Объем инвестиций, по его словам, составляет почти 200 млн руб.
Проект находится в реестре специальных инвестиционных контрактов (СПИК) Минпромторга, подписание его состоялось 10 апреля 2024 г., следует из данных реестра. СПИК фиксирует обязательства инвестора по созданию производственных мощностей и внедрению технологий в обмен на ряд льгот по налогам, госсубсидиям и т. п.
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