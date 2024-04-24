«Северсталь» и ФАС договорились о снижении штрафа почти в 10 раз

По словам одного из них, компания в рамках подписанного и переданного в суд документа отказывается от оспаривания штрафа и предписаний от ФАС. Кроме того, «Северсталь» частично выполнила выданные ранее службой распоряжения – в частности, разработала и представила ФАС торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката. В этом документе зафиксированы принципы формирования цен на внутреннем рынке на эту продукцию и основы взаимодействия с покупателями – заключение договоров, рассмотрение заявок, условия поставок и проч., поясняет он.