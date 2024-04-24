«Северсталь» и ФАС договорились о снижении штрафа почти в 10 раз

«Северсталь» и ФАС договорились о снижении штрафа почти в 10 разМировое соглашение в мае должен утвердить суд
Одним из условий мирового соглашения между «Северсталью» и ФАС по так называемому «делу металлургов», которое рассматривает Девятый арбитражный апелляционный суд, является снижение штрафа для компании с 8,7 млрд до менее 900 млн руб. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом разбирательства.
По словам одного из них, компания в рамках подписанного и переданного в суд документа отказывается от оспаривания штрафа и предписаний от ФАС. Кроме того, «Северсталь» частично выполнила выданные ранее службой распоряжения – в частности, разработала и представила ФАС торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката. В этом документе зафиксированы принципы формирования цен на внутреннем рынке на эту продукцию и основы взаимодействия с покупателями – заключение договоров, рассмотрение заявок, условия поставок и проч., поясняет он.