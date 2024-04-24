/ Бизнес

«Северсталь» и ФАС договорились о снижении штрафа почти в 10 раз

Мировое соглашение в мае должен утвердить суд
Георгий Бичашвили
Александр Волобуев
Дмитрий Гринкевич
«Северсталь», ММК и НЛМК судятся с ФАС с 2022 г./ Александр Коркка / РИА Новости

Одним из условий мирового соглашения между «Северсталью» и ФАС по так называемому «делу металлургов», которое рассматривает Девятый арбитражный апелляционный суд, является снижение штрафа для компании с 8,7 млрд до менее 900 млн руб. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом разбирательства.

По словам одного из них, компания в рамках подписанного и переданного в суд документа отказывается от оспаривания штрафа и предписаний от ФАС. Кроме того, «Северсталь» частично выполнила выданные ранее службой распоряжения – в частности, разработала и представила ФАС торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката. В этом документе зафиксированы принципы формирования цен на внутреннем рынке на эту продукцию и основы взаимодействия с покупателями – заключение договоров, рассмотрение заявок, условия поставок и проч., поясняет он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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