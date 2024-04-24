В России может резко сократиться количество товарных знаков с элементом «№ 1»

В ФАС эти решения суда назвали прецедентными, поскольку они формируют практику, в рамках которой обозначение «№ 1» в товарном знаке может быть признано недобросовестной конкуренцией. «Служба ожидает, что судебные решения повлияют на дальнейшую практику и будут способствовать более ответственному подходу компаний к выбору товарных знаков», – отметил представитель ведомства.