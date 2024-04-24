В России может резко сократиться количество товарных знаков с элементом «№ 1»По ним вынес прецедентные решения Суд по интеллектуальным правам
Суд по интеллектуальным правам (СИП) в первой и кассационной инстанциях поддержал решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о признании регистрации и использования производителем «Парус» товарного знака (ТЗ) «Дихлофос № 1» нарушением закона о конкуренции. Это следует из карточки дела, размещенной в картотеке арбитража.
В ФАС эти решения суда назвали прецедентными, поскольку они формируют практику, в рамках которой обозначение «№ 1» в товарном знаке может быть признано недобросовестной конкуренцией. «Служба ожидает, что судебные решения повлияют на дальнейшую практику и будут способствовать более ответственному подходу компаний к выбору товарных знаков», – отметил представитель ведомства.
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