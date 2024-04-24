/ Бизнес

Добыча газа в России перешла к росту

Этому способствует увеличение объемов экспорта и потребления на внутреннем рынке
Василий Милькин
Евгений Биятов / РИА Новости

Всего в январе – марте было добыто 191,2 млрд куб. м, включая попутный нефтяной газ (ПНГ). Рост показателя к тому же периоду прошлого года составил 9%. При этом увеличивалась добыча как природного газа – на 11,3% до 110 млрд куб. м, так и ПНГ – на 3,7% до 17,9 млрд куб. м.

В марте было добыто 63,3 млрд куб. м (+7% к марту 2023 г.), в феврале – 62,8 млрд куб. м (+14%), январе – 65,1 млрд куб. м (+6,7%). Причем январский объем добычи стал максимальным месячным показателем с марта 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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