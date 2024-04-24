Добыча газа в России перешла к росту

Всего в январе – марте было добыто 191,2 млрд куб. м, включая попутный нефтяной газ (ПНГ). Рост показателя к тому же периоду прошлого года составил 9%. При этом увеличивалась добыча как природного газа – на 11,3% до 110 млрд куб. м, так и ПНГ – на 3,7% до 17,9 млрд куб. м.