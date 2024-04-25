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Продажи ботокса и его аналогов в России подскочили на 123%

Такие препараты стали чаще использовать при заболеваниях нервной системы, считают медики
Анастасия Ковалева
Теперь ботулотоксины применяют не только для разглаживания морщин/ Freepik

Российские аптеки за I квартал 2024 г. заработали 104,4 млн руб. от продажи 11 557 упаковок препаратов группы ботулотоксинов, подсчитала аналитическая компания DSM Group («Ведомости» ознакомились с отчетом). В денежном выражении этот показатель оказался на 123% выше отметки аналогичного периода 2023 г., а в натуральном – на 139% (тогда было продано только 4817 пачек на 46,8 млн руб.).

Реализация ботулотоксинов через аптечные сети, по данным аналитиков, последние годы демонстрировала разнонаправленную динамику. В I квартале 2023 г. россияне купили почти в 2 раза меньше упаковок, чем за аналогичный период 2022 г., когда продажи достигали 8512 шт. и 96 млн руб. В январе – марте 2021 г. аптеки продали 3600 упаковок на 41,7 млн руб., в I квартале 2020 г. – 5563 пачки на 62 млн руб. Но в целом год к году спрос на ботулотоксиновые препараты растет, следует из подсчетов DSM Group. Например, в 2023 г. аптечные продажи таких препаратов увеличились на 60,5% до 39 535 упаковок, в денежном выражении реализация поднялась на 35,2% до 357,8 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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