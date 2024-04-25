Продажи ботокса и его аналогов в России подскочили на 123%Такие препараты стали чаще использовать при заболеваниях нервной системы, считают медики
Российские аптеки за I квартал 2024 г. заработали 104,4 млн руб. от продажи 11 557 упаковок препаратов группы ботулотоксинов, подсчитала аналитическая компания DSM Group («Ведомости» ознакомились с отчетом). В денежном выражении этот показатель оказался на 123% выше отметки аналогичного периода 2023 г., а в натуральном – на 139% (тогда было продано только 4817 пачек на 46,8 млн руб.).
Реализация ботулотоксинов через аптечные сети, по данным аналитиков, последние годы демонстрировала разнонаправленную динамику. В I квартале 2023 г. россияне купили почти в 2 раза меньше упаковок, чем за аналогичный период 2022 г., когда продажи достигали 8512 шт. и 96 млн руб. В январе – марте 2021 г. аптеки продали 3600 упаковок на 41,7 млн руб., в I квартале 2020 г. – 5563 пачки на 62 млн руб. Но в целом год к году спрос на ботулотоксиновые препараты растет, следует из подсчетов DSM Group. Например, в 2023 г. аптечные продажи таких препаратов увеличились на 60,5% до 39 535 упаковок, в денежном выражении реализация поднялась на 35,2% до 357,8 млн руб.