Продажи ботокса и его аналогов в России подскочили на 123%

Реализация ботулотоксинов через аптечные сети, по данным аналитиков, последние годы демонстрировала разнонаправленную динамику. В I квартале 2023 г. россияне купили почти в 2 раза меньше упаковок, чем за аналогичный период 2022 г., когда продажи достигали 8512 шт. и 96 млн руб. В январе – марте 2021 г. аптеки продали 3600 упаковок на 41,7 млн руб., в I квартале 2020 г. – 5563 пачки на 62 млн руб. Но в целом год к году спрос на ботулотоксиновые препараты растет, следует из подсчетов DSM Group. Например, в 2023 г. аптечные продажи таких препаратов увеличились на 60,5% до 39 535 упаковок, в денежном выражении реализация поднялась на 35,2% до 357,8 млн руб.