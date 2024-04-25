Россия увеличила втрое поставки стальных полуфабрикатов в Китай

Российские металлургические компании в I квартале 2024 г. экспортировали в Китай 424 600 т стальных полуфабрикатов – втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая, которые проанализировали «Ведомости».