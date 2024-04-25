/ Бизнес

Россия увеличила втрое поставки стальных полуфабрикатов в Китай

Наращивать поставки на этот рынок в 2024 году будет сложно из-за низких цен и падения спроса
Георгий Бичашвили
Евгений Разумный / Ведомости

Российские металлургические компании в I квартале 2024 г. экспортировали в Китай 424 600 т стальных полуфабрикатов – втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая, которые проанализировали «Ведомости».

В денежном выражении экспорт полуфабрикатов составил $194 млн, также увеличившись в 3 раза год к году. Основная товарная позиция в поставках в КНР – сляб, применяющийся для выпуска плоского стального проката.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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