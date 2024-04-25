Россия увеличила втрое поставки стальных полуфабрикатов в Китай

Россия увеличила втрое поставки стальных полуфабрикатов в КитайНаращивать поставки на этот рынок в 2024 году будет сложно из-за низких цен и падения спроса
Российские металлургические компании в I квартале 2024 г. экспортировали в Китай 424 600 т стальных полуфабрикатов – втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая, которые проанализировали «Ведомости».
В денежном выражении экспорт полуфабрикатов составил $194 млн, также увеличившись в 3 раза год к году. Основная товарная позиция в поставках в КНР – сляб, применяющийся для выпуска плоского стального проката.
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