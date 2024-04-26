Экспортеры зерна просят продлить срок действия фитосанитарных сертификатов до 60 дней

30-дневный срок действия сертификатов определен документами ЕАЭС, потребуется внесение изменений в соответствующие документы пяти стран (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия Армения), сообщил представитель ведомства. Если срок заканчивается, переоформление ФСС осуществляется в соответствии с нормами ЕАЭС еще на 30 дней, уточнил он. Обращения от хозяйствующих субъектов и уполномоченных органов по карантину растений государств ЕАЭС по указанному вопросу не поступали, сообщил представитель ЕЭК.