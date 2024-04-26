Экспортеры зерна просят продлить срок действия фитосанитарных сертификатов до 60 дней

Экспортеры зерна просят продлить срок действия фитосанитарных сертификатов до 60 днейСейчас компании за 30 дней не успевают провезти свою продукцию по железной дороге в Китай
Действие фитосанитарных сертификатов (ФСС) следует увеличить с 30 до 60 календарных дней с возможностью однократного продления. Такое предложение председатель комитета по сельскому хозяйству, вице-президент «Опоры России» Сергей Соколов направил замруководителя Россельхознадзора Антону Кармазину. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей». Представитель Россельхознадзора получение документа подтвердил.
30-дневный срок действия сертификатов определен документами ЕАЭС, потребуется внесение изменений в соответствующие документы пяти стран (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия Армения), сообщил представитель ведомства. Если срок заканчивается, переоформление ФСС осуществляется в соответствии с нормами ЕАЭС еще на 30 дней, уточнил он. Обращения от хозяйствующих субъектов и уполномоченных органов по карантину растений государств ЕАЭС по указанному вопросу не поступали, сообщил представитель ЕЭК.