/ Бизнес

Экспортеры зерна просят продлить срок действия фитосанитарных сертификатов до 60 дней

Сейчас компании за 30 дней не успевают провезти свою продукцию по железной дороге в Китай
Анастасия Ковалева
Дарья Савенкова
Вагоны с зерном имеют один из самых низких приоритетов при движении по железной дороге/ Кирилл Брага / РИА Новости

Действие фитосанитарных сертификатов (ФСС) следует увеличить с 30 до 60 календарных дней с возможностью однократного продления. Такое предложение председатель комитета по сельскому хозяйству, вице-президент «Опоры России» Сергей Соколов направил замруководителя Россельхознадзора Антону Кармазину. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей». Представитель Россельхознадзора получение документа подтвердил.

30-дневный срок действия сертификатов определен документами ЕАЭС, потребуется внесение изменений в соответствующие документы пяти стран (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия Армения), сообщил представитель ведомства. Если срок заканчивается, переоформление ФСС осуществляется в соответствии с нормами ЕАЭС еще на 30 дней, уточнил он. Обращения от хозяйствующих субъектов и уполномоченных органов по карантину растений государств ЕАЭС по указанному вопросу не поступали, сообщил представитель ЕЭК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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