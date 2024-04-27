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Потребление стали в России в I квартале незначительно сократилось

При этом доходы крупнейших компаний черной металлургии выросли на фоне благоприятной конъюнктуры
Георгий Бичашвили
Евгений Разумный / Ведомости

Потребление стали в России в I квартале 2024 г. снизилось на 2% в годовом выражении до 10,9 млн т, следует из обзора «Северстали» от 26 апреля. Отрицательная динамика связана в основном со строительным сектором, где потребление продукции сталеваров уменьшилось также на 2%, составив 8,5 млн т. Это связано с ослаблением закупочной активности в секторе при росте ключевой ставки ЦБ, поясняется в обзоре. Также на 11% сократили потребление стали нефтегазовые компании, что объясняется снижением спроса на трубы большого диаметра. Всего на нефтегазовую отрасль пришлось 1,2 млн т.

При этом больше стали начали приобретать машиностроители – рост составил 9% год к году до 1,2 млн т. Рост обеспечила позитивная динамика выпуска автомобилей и железнодорожной техники, следует из обзора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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