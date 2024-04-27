Потребление стали в России в I квартале незначительно сократилось

Потребление стали в России в I квартале 2024 г. снизилось на 2% в годовом выражении до 10,9 млн т, следует из обзора «Северстали» от 26 апреля. Отрицательная динамика связана в основном со строительным сектором, где потребление продукции сталеваров уменьшилось также на 2%, составив 8,5 млн т. Это связано с ослаблением закупочной активности в секторе при росте ключевой ставки ЦБ, поясняется в обзоре. Также на 11% сократили потребление стали нефтегазовые компании, что объясняется снижением спроса на трубы большого диаметра. Всего на нефтегазовую отрасль пришлось 1,2 млн т.