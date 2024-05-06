Автопродажи в апреле оказались ниже мартовского уровня

В апреле 2024 г. в России было продано 137 047 новых легковых машин – в 1,8 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом говорится в данных «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК; совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС). При этом в сравнении с мартом 2024 г. продажи снизились на 6,5% – в тот месяц было продано 146 526 новых легковых машин. В марте и феврале помесячная динамика рынка еще была положительной.