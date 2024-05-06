Автопродажи в апреле оказались ниже мартовского уровня

Автопродажи в апреле оказались ниже мартовского уровняНо в годовом выражении рынок по-прежнему растет
В апреле 2024 г. в России было продано 137 047 новых легковых машин – в 1,8 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом говорится в данных «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК; совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС). При этом в сравнении с мартом 2024 г. продажи снизились на 6,5% – в тот месяц было продано 146 526 новых легковых машин. В марте и феврале помесячная динамика рынка еще была положительной.
В апреле лидерство на отечественном авторынке сохранил «АвтоВАЗ» – доля рынка компании по итогам минувшего месяца составила 30,8% против 33,4% годом ранее. При этом в марте 2024 г. она и вовсе снижалась до 27,2%. Продажи «АвтоВАЗа» в апреле выросли почти в 1,7 раза в годовом выражении до 42 270 машин.
Далее традиционно следует большая тройка китайских брендов – Haval, Chery и Geely. У первого из них продажи выросли больше всех – в 2 раза до 14 586 автомобилей. Chery подросла на скромные в сравнении с конкурентом 39% до 12 867 машин, Geely – в 1,6 раза до 11 479 шт.
Но машины Geely реализуются также и под брендом Belgee. Этот белорусский завод в прошлом году выкупил лицензию на компактный кроссовер Geely Coolray и теперь собирает его под своей маркой. Ее продажи в апреле составили 3005 машин, это 9-е место в общем зачете. Год назад автомобили под маркой Belgee еще не продавались.
Вплотную к большой китайской тройке приблизился еще один бренд из КНР – Changan. Его продажи в апреле выросли почти в 6 раз в годовом выражении на сверхнизкой базе до 8437 автомобилей. За ним следуют два суббренда Chery – Omoda и Exeed. Помимо них в топ-10 брендов по продажам в апреле попали Jetour и еще один бренд Great Wall Motor (помимо Haval) – Tank.
В модельной линейке лидеров рынка в апреле преобладает продукция «АвтоВАЗа». Так, из пяти самых популярных у россиян моделей легковых машин в минувшем месяце четыре Lada – Granta, Vesta, Niva Travel и Niva Legend соответственно. Посередине между ними, на 3-й строчке, смог вклиниться Haval Jolion. Динамика роста продаж Lada Granta оказалась наименьшей среди остальных в топ-10 продаж, на уровне 6% (19 421 автомобиль).
В январе – апреле 2024 г. в России было продано 467 739 новых легковых машин. Это в 1,9 раза больше, чем годом ранее. Пул лидеров рынка принципиальных изменений в сравнении с I кварталом не претерпел. Разве что из него исчез попавший туда по итогам января – марта бренд китайских премиальных гибридных кроссоверов Lixiang. Такие автомобили привозили в Россию по параллельному импорту через Киргизию, и после введения механизма доначисления таможенных пошлин в счет утильсбора с 1 апреля их стоимость существенно выросла.
Динамика, зафиксированная «Автостатом», может быть связана с тем, что в марте на рынке еще сохранялось большое количество акций от автопроизводителей, полагает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексей Стариков. В апреле подобная активность снизилась и ритм роста продаж стал более умеренным, объясняет он.
Развития негативного тренда по спросу в мае «Авилон» не ожидает. «На рынок продолжит оказывать положительное влияние интерес клиентов к автомобилям китайских брендов. Кроме того, спрос подогрет и стремлением совершить сделку в кратчайшие сроки, не дожидаясь очередного подорожания», – говорит Стариков.
Высокие цифры продаж в конце I квартала связаны в том числе с закупками техники впрок перед изменением правил исчисления таможенных пошлин для автомобилей, ввозимых через страны ЕАЭС (Евразийский экономический союз, входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), отмечает автоэксперт Владимир Беспалов. По его словам, динамика рынка за четыре месяца позволяет говорить о том, что он выходит на нормализованные месячные объемы продаж.
В дальнейшем ситуация будет во многом зависеть от цен, считает аналитик. «Если не будет существенного роста, то говорить о том, что тренд будет разворачиваться в негативную сторону, причин нет», – рассуждает он. В конце апреля глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о намерении повысить цены на Lada в мае из-за роста себестоимости производства.
Снижение продаж в апреле по сравнению с мартом нельзя назвать чем-то критичным, так как рекордные результаты первого весеннего месяца связаны с ожиданиями роста цен из-за пересмотра условий ввоза машин из ЕАЭС, соглашается директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности компании ДРТ Александр Васильев. По его оценке, в мае есть предпосылки для «умеренного роста» рынка по случаю частичного сохранения скидок и ожиданий очередной индексации утильсбора.