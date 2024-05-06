Страны ЕС сокращают импорт СПГ

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) странами Евросоюза в январе – апреле 2024 г. снизился примерно на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 40,8 млрд куб. м (337,5 млн куб. м в сутки). Это следует из данных ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE). Таким образом, в этом году наблюдается устойчивый тренд на снижение поставок СПГ в ЕС.