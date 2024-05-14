Выпуск стали в России в апреле упал на 8%

За первые четыре месяца 2024 г. в России было произведено 24,4 млн т стали, что на 3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Выпуск готового проката за отчетный период снизился на 2% до 21,3 млн т, труб – на 3% до 4 млн т.