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Выпуск стали в России в апреле упал на 8%

Его тормозят снижение темпов ввода жилья и ремонты на металлургических комбинатах
Георгий Бичашвили
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские металлурги в апреле 2024 г. выплавили 6,1 млн т стали, что на 7,5% меньше по сравнению с апрелем 2023 г. Это следует из предварительных данных Корпорации «Чермет» (информационно-аналитическая компания), с которыми ознакомились «Ведомости».

Выпуск готового проката снизился на 5% до 5,4 млн т, а труб, наоборот, вырос на те же 5% до 1,1 млн т.

За первые четыре месяца 2024 г. в России было произведено 24,4 млн т стали, что на 3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Выпуск готового проката за отчетный период снизился на 2% до 21,3 млн т, труб – на 3% до 4 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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