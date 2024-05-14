Выпуск стали в России в апреле упал на 8%Его тормозят снижение темпов ввода жилья и ремонты на металлургических комбинатах
Российские металлурги в апреле 2024 г. выплавили 6,1 млн т стали, что на 7,5% меньше по сравнению с апрелем 2023 г. Это следует из предварительных данных Корпорации «Чермет» (информационно-аналитическая компания), с которыми ознакомились «Ведомости».
Выпуск готового проката снизился на 5% до 5,4 млн т, а труб, наоборот, вырос на те же 5% до 1,1 млн т.
За первые четыре месяца 2024 г. в России было произведено 24,4 млн т стали, что на 3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Выпуск готового проката за отчетный период снизился на 2% до 21,3 млн т, труб – на 3% до 4 млн т.
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