Оператор «Северного потока» обосновал свой иск к страховщикам

Подконтрольная «Газпрому» швейцарская Nord Stream (оператор газопровода «Северный поток») аргументировала исковые требования к британским страховым компаниям Lloyd’s of London и Arch Insurance. Исковые требования в размере 400 млн евро сложились из двух страховых случаев – отдельно для каждой поврежденной нитки газопровода. Об этом говорится в заявлении оператора, направленном в Высокий суда Лондона. «Ведомости» ознакомились с документом.