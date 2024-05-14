Оператор «Северного потока» обосновал свой иск к страховщикам

Оператор «Северного потока» обосновал свой иск к страховщикамОн считает повреждение каждой из двух веток газопровода отдельным страховым случаем
Подконтрольная «Газпрому» швейцарская Nord Stream (оператор газопровода «Северный поток») аргументировала исковые требования к британским страховым компаниям Lloyd’s of London и Arch Insurance. Исковые требования в размере 400 млн евро сложились из двух страховых случаев – отдельно для каждой поврежденной нитки газопровода. Об этом говорится в заявлении оператора, направленном в Высокий суда Лондона. «Ведомости» ознакомились с документом.
Заявление за подписью управляющего директора Nord Stream Алексея Зайцева датировано 2 мая, поступило в суд 7 мая и является ответом компании страховщикам Lloyd’s of London и Arch Insurance. Они выступают ответчиками от имени нескольких страховых компаний (не менее 13), в которых был застрахован взорванный газопровод.