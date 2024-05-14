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Оператор «Северного потока» обосновал свой иск к страховщикам

Он считает повреждение каждой из двух веток газопровода отдельным страховым случаем
Василий Милькин
Галина Казакулова
AFP

Подконтрольная «Газпрому» швейцарская Nord Stream (оператор газопровода «Северный поток») аргументировала исковые требования к британским страховым компаниям Lloyd’s of London и Arch Insurance. Исковые требования в размере 400 млн евро сложились из двух страховых случаев – отдельно для каждой поврежденной нитки газопровода. Об этом говорится в заявлении оператора, направленном в Высокий суда Лондона. «Ведомости» ознакомились с документом.

Заявление за подписью управляющего директора Nord Stream Алексея Зайцева датировано 2 мая, поступило в суд 7 мая и является ответом компании страховщикам Lloyd’s of London и Arch Insurance. Они выступают ответчиками от имени нескольких страховых компаний (не менее 13), в которых был застрахован взорванный газопровод.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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