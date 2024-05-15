Россия впервые за три года увеличила экспорт необработанной древесины

Россия впервые за три года увеличила экспорт необработанной древесиныЭто может создать сложности с обеспечением сырьем производителей фанеры внутри страны
Экспорт круглой древесины (стволы деревьев, очищенные от веток) из России за январь – март этого года вырос на 15% год к году и составил 673 000 куб. м, сообщили «Ведомостям» в «Рослесинфорге». Рост в этом сегменте наблюдается впервые с I квартала 2021 г.
Из общего объема вывоза кругляка за отчетный период две трети, или 496 447 куб. м, пришлось на березовые бревна. Их экспорт вырос на 16%. Кроме березы российские компании поставляют за границу бревна мягколиственных пород деревьев, например осины и тополя, поставки которых сейчас не запрещены.
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