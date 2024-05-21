Имущество бывшего производителя кваса «Никола» не могут продать

Имущество бывшего производителя кваса «Никола» не могут продатьЗавод, лишившийся известного бренда, оказался не нужен никому
В августе пройдет повторный конкурс на продажу имущества обанкротившейся новгородской компании «Дека», ранее выпускавшей квас «Никола». Об этом сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Заявки от участников будут приниматься с 19 июня по 7 августа, итоги будут подведены до 12 августа.
Начальная цена лота составляет 810 млн руб. На торги выставлены площадки, включая производственные и административно-бытовые помещения общей площадью около 26 400 кв. м, земельные участки площадью около 56 900 кв. м, а также различное оборудование (включая машины для розлива алкогольных и безалкогольных напитков, маркировки бутылок, емкости для брожения и др.), мебель и офисная техника (принтеры, компьютеры, копировальная техника).