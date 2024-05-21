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Имущество бывшего производителя кваса «Никола» не могут продать

Завод, лишившийся известного бренда, оказался не нужен никому
Анастасия Ковалева
Михаил Мордасов / РИА Новости

В августе пройдет повторный конкурс на продажу имущества обанкротившейся новгородской компании «Дека», ранее выпускавшей квас «Никола». Об этом сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Заявки от участников будут приниматься с 19 июня по 7 августа, итоги будут подведены до 12 августа.

Начальная цена лота составляет 810 млн руб. На торги выставлены площадки, включая производственные и административно-бытовые помещения общей площадью около 26 400 кв. м, земельные участки площадью около 56 900 кв. м, а также различное оборудование (включая машины для розлива алкогольных и безалкогольных напитков, маркировки бутылок, емкости для брожения и др.), мебель и офисная техника (принтеры, компьютеры, копировальная техника).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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