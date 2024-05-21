Председателем совета директоров Fesco станет Игорь Левитин

Кто такой Игорь Левитин

Игорь Левитин – советник президента, специальный представитель главы государства по международному сотрудничеству в сфере транспорта. До 14 мая 2024 г. занимал пост помощника президента РФ. В его ведении находится в том числе развитие международных транспортных коридоров, включая Север – Юг и Северный морской путь (СМП).

Имеет профильное железнодорожное образование: в 1973 г. окончил Военное училище железнодорожных войск и военных сообщений в Ленинграде, в 1983 г. – Военную академию тыла и транспорта по специальности «инженер путей сообщения».

С 1996 по 2004 г. работал в «Северстальтрансе», с 1998 г. – заместителем гендиректора компании, где курировал тему транспортного машиностроения, железнодорожных перевозок и работу морских портов.

С мая 2004 г. по май 2012 г. занимал пост министра транспорта. При Левитине была завершена реформа РЖД, в результате которой был создан рынок частных операторских компаний, владеющих грузовыми вагонами. В этот же период запущен процесс выделения из состава РЖД отдельных компаний, занимающихся пригородными пассажирскими перевозками. При нем же проходило формирование нового «дорожного ведомства» Росавтодора.