Председателем совета директоров Fesco станет Игорь Левитин

Председателем совета директоров Fesco станет Игорь ЛевитинСоветник президента отвечает за развитие международных транспортных коридоров
Советник президента России и бывший министр транспорта Игорь Левитин войдет в совет директоров транспортной группы Fesco и в дальнейшем с высокой долей вероятности возглавит его. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре источника, знакомых с повесткой внеочередного общего собрания акционеров группы, которое проходит 21 мая в заочной форме. В Fesco не подтвердили информацию по кадровым изменениям. Но и опровержения от компании также не последовало. «Ведомости» направили запрос в «Росатом» (основной акционер Fesco. – «Ведомости»).
Как следует из сообщения ДВМП (Дальневосточное морское пароходство – головная структура Fesco), опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации, в повестке собрания – вопрос о досрочном прекращении полномочий текущего совета директоров, об избрании нового состава совета, об утверждении устава компании в новой редакции и об участии ДВМП в ряде организаций.
В действующем составе совета директоров Fesco девять человек. Его возглавляет один из бывших акционеров компании Андрей Северилов. По словам одного из собеседников «Ведомостей», он останется в компании в новом управленческом качестве. Также в совет входят президент компании Аркадий Коростелев, вице-президент Fesco Вячеслав Плотский, руководитель корпоративной практики Parallel legal consulting Юлия Васильева, бывший генеральный директор «РЖД Тур» Олег Каверин, гендиректор «Новаторинвеста» Евгений Мельников, директор по маркетингу «Трансремкома» Александр Минеев, частный инвестор Александр Тимченко и гендиректор «Информтехтранса» Дмитрий Тихонов.
Кто такой Игорь Левитин
Игорь Левитин – советник президента, специальный представитель главы государства по международному сотрудничеству в сфере транспорта. До 14 мая 2024 г. занимал пост помощника президента РФ. В его ведении находится в том числе развитие международных транспортных коридоров, включая Север – Юг и Северный морской путь (СМП).
Имеет профильное железнодорожное образование: в 1973 г. окончил Военное училище железнодорожных войск и военных сообщений в Ленинграде, в 1983 г. – Военную академию тыла и транспорта по специальности «инженер путей сообщения».
С 1996 по 2004 г. работал в «Северстальтрансе», с 1998 г. – заместителем гендиректора компании, где курировал тему транспортного машиностроения, железнодорожных перевозок и работу морских портов.
С мая 2004 г. по май 2012 г. занимал пост министра транспорта. При Левитине была завершена реформа РЖД, в результате которой был создан рынок частных операторских компаний, владеющих грузовыми вагонами. В этот же период запущен процесс выделения из состава РЖД отдельных компаний, занимающихся пригородными пассажирскими перевозками. При нем же проходило формирование нового «дорожного ведомства» Росавтодора.
Левитин в качестве помощника президента курировал транспортные вопросы (в 2004–2012 гг. он был министром транспорта), а также Госсовет и спорт. В мае 2024 г. он был назначен советником и одновременно спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в области транспорта. «Он главным образом будет концентрироваться на международном транспортном пути Север - Юг и Северном морском пути», – сказал тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Изменения в акционерной структуре Fesco произошли 8 ноября 2023 г. Президент Владимир Путин своим указом внес ДВМП в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче госкорпорации «Росатом». «Ведомости» писали об этом 9 ноября. В январе 2023 г. Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства по иску Генпрокуратуры 92,4% акций ДВМП. До декабря 2022 г. основными владельцами компании были структуры братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых. Также акционерами Fesco с конца 2020 г. были Михаил Рабинович и Андрей Северилов.
Fesco – одна из крупнейших транспортных групп в России. Ее основной актив – Владивостокский морской торговый порт (ВМТП). Перевалка контейнеров в этом порту в 2023 г. выросла на 12% до 859 000 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Группа также оперирует контейнерными терминалами в Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске и Томске, в ее управлении 34 судна, более 13 000 фитинговых платформ для перевозки контейнеров и более 100 000 контейнеров.
Чистая прибыль Fesco по МСФО в 2023 г. снизилась на 4% в годовом выражении до 37,85 млрд руб., выручка выросла на 6% до 172 млрд руб., EBITDA снизилась на четверть до 53,6 млрд руб., чистый долг вырос почти в 10 раз до 24,8 млрд руб.