Россияне начали тратить больше денег на препараты от аллергии

Россияне начали тратить больше денег на препараты от аллергииВыручка аптек от таких лекарств выросла почти на четверть
Российские аптеки в I квартале этого года продали 23,1 млн упаковок противоаллергенных лекарств на 5,17 млрд руб. Это следует из отчета Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»), с которым ознакомились «Ведомости». В денежном выражении показатель оказался на 24% выше аналогичного периода 2023 г., в натуральном – на 10%.
При этом средняя цена проданной упаковки за это время выросла на 9% до 237 руб. за штуку, что укладывается в пределы официальной инфляции.
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