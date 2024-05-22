Россияне начали тратить больше денег на препараты от аллергии

Российские аптеки в I квартале этого года продали 23,1 млн упаковок противоаллергенных лекарств на 5,17 млрд руб. Это следует из отчета Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»), с которым ознакомились «Ведомости». В денежном выражении показатель оказался на 24% выше аналогичного периода 2023 г., в натуральном – на 10%.