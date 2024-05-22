X5 Group отказывается от продажи продукции MacCoffee в своих сетях

Торговые сети и онлайн-сервисы, входящие в группу X5, выводят из своего ассортимента продукцию MacCoffee. Ранее поставщик прекратил отгрузки в одну из сетей группы – дискаунтер «Чижик». Но закупочная деятельность всех бизнесов Х5 осуществляется на базе единого договора поставки, а подписанный договор и согласованные коммерческие условия предполагают бесперебойные поставки в каждую из сетей группы – без преференций одним и ограничений другим, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к компании. Об этом, по словам собеседника, ритейлер еще раз напомнил всем своим крупнейшим поставщикам и направил соответствующие письма.