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X5 Group отказывается от продажи продукции MacCoffee в своих сетях

Таковы «санкции» к поставщику за прекращение отгрузок в дискаунтер «Чижик», входящий в группу
Галина Казакулова
Ведомости

Торговые сети и онлайн-сервисы, входящие в группу X5, выводят из своего ассортимента продукцию MacCoffee. Ранее поставщик прекратил отгрузки в одну из сетей группы – дискаунтер «Чижик». Но закупочная деятельность всех бизнесов Х5 осуществляется на базе единого договора поставки, а подписанный договор и согласованные коммерческие условия предполагают бесперебойные поставки в каждую из сетей группы – без преференций одним и ограничений другим, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к компании. Об этом, по словам собеседника, ритейлер еще раз напомнил всем своим крупнейшим поставщикам и направил соответствующие письма.

Полный текст такого письма есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель X5. Он же объяснил, что послужило поводом для рассылки: «Чижик» продавал продукцию MacCoffee по минимальной цене, стремясь предложить покупателям лучшую цену, а поставщик, в свою очередь, требовал от сети жестких дискаунтеров повышения розничной цены на кофе. «Чижик» от повышения цен отказался, а поставщик продукции прекратил отгрузки непосредственно в эту сеть, сообщил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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