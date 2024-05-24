В России хотят ужесточить торговлю ювелирными изделиями на маркетплейсах

В России хотят ужесточить торговлю ювелирными изделиями на маркетплейсахОбщественники жалуются на недобросовестных продавцов на площадках Wildberries и Ozon
Федеральная пробирная палата (ФПП; находится в ведении Минфина), осуществляющая в России госнадзор за производством, использованием и обращением драгметаллов и камней, выступает за введение ограничений при продаже украшений на онлайн-площадках. Об этом «Ведомостям» заявил представитель ведомства.
«Ювелирные изделия относятся к категории товаров, подлежащих обязательной маркировке, а их оборот должен прослеживаться в специализированной государственной информационной системе по уникальным идентификационным номерам (УИН)», – пояснил он. Но маркетплейсы, по его словам, не соблюдают это правило, в результате права покупателя не защищены и спросить в случае нарушений не с кого.
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