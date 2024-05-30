Иран закупил в России гражданские вертолеты примерно на 20 млрд рублей

Иранские гражданские службы имеют в основном набор из приобретенных по большей части в 2000-х гг. вертолетов семейства Ми-17/Ми-171, а также старых западных вертолетов, которые были приобретены еще до революции 1979 г. или куплены потом в обход санкций на вторичном рынке, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Конкретно для Общества Красного Полумесяца Ирана в 2000-х гг. было закуплено три Ми-17В-5 в поисково-спасательном варианте производства Казанского вертолетного завода и еще пять Ми-171, собранных на Улан-Удэнском авиазаводе, продолжает эксперт. Кроме того, уже в 2021 г. была новость о покупке для Общества Красного Полумесяца неназываемого спасательного вертолета в России, продолжает Лямин. В Иране, насколько можно судить, о вертолетах семейства Ми-17 отзываются хорошо, и закупки новых машин в принципе предполагались, так как давно напрашивается замена остающихся старых вертолетов западного производства. При этом Обществу Красного Полумесяца Ирана, да и другим гражданским службам кроме новых Ми-17/171 требуются также более легкие машины, поясняет эксперт. По этой причине еще с середины 2010-х гг. в Иране присматривались к вертолетам «Ансат» и Ка-226Т (последние даже испытывались в Иране), но они оснащены западными двигателями (российские двигатели только начали испытания. – «Ведомости»), а их производители явно не дали бы России разрешения на поставку в Иран.