Starbucks подала в России заявки на регистрацию товарных знаков

Starbucks подала в России заявки на регистрацию товарных знаковЭто превентивная мера, чтобы при появлении возможности вернуться в страну
Starbucks Corporation, свернувшая деятельность в России и продавшая торговые точки, в конце мая подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) восемь заявок на регистрацию товарных знаков, следует из базы ведомства.
Речь идет о знаках по 21, 30, 35 и 43-му классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – для кофе моментального приготовления, приготовления напитков и пищи для употребления на месте, администрирования программы лояльности и др.
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